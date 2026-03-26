Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank cùng tăng lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đã tăng mạnh, với mức cao nhất chạm ngưỡng 6,5%/năm ở các kỳ hạn dài.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa qua đã chính thức trở thành ngân hàng cuối cùng trong nhóm quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) điều chỉnh tăng lãi suất huy động đợt này.

Theo biểu lãi suất mới, các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 1-2 tháng của khách hàng cá nhân đã được Agribank tăng từ 2,4% lên 2,6%/năm; tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng cũng tăng từ 2,7% lên 2,9%/năm. Trong khi nhóm kỳ hạn 6-11 tháng được điều chỉnh từ 3,8% lên 4%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ở các kỳ hạn dài được Agribank điều chỉnh tăng mạnh hơn. Cụ thể, kỳ hạn gửi 12-18 tháng đã được nâng từ 5,2% lên 5,9%/năm, tức tăng 0,7 điểm %. Riêng tiền gửi 24 tháng mức lãi suất được nâng mạnh từ 5,3% lên 6,5%/năm, tức tăng tới 1,2 điểm %, trở thành mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết mới của Agribank.

Trước đó, 3 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng được nâng lên 5,9%/năm, tăng 0,4 điểm % so với trước đó; tiền gửi 24 tháng được tăng 1 điểm % lên 6,5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn được giữ nguyên, dao động trong khoảng 2,1-3,5%/năm.

VietinBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài, với kỳ hạn 12-18 tháng đạt 5,9%/năm (+0,4%) và kỳ hạn 24-36 tháng tăng 1% lên 6,5%/năm.

Tại BIDV, lãi suất các kỳ hạn 12-18 tháng tăng từ 5,2% lên 5,9%/năm; trong khi các kỳ hạn 24-36 tháng cũng được nâng từ 5,3% lên 6,5%/năm.

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TẠI 4 NGÂN HÀNG QUỐC DOANH HIỆN NAY Ngân hàng 1-5 tháng (%/năm) 6 tháng (%/năm) 12 tháng (%/năm) Trên 12 tháng (%/năm) Agribank 2,6-2,9 4 5,9 5,9-6,5 BIDV 2,1-2,4 3,5 5,9 5,9-6,5 VietinBank 2,1-2,4 3,5 5,9 5,9-6,5 Vietcombank 2,1-2,4 3,5 5,9 5,3-6,5

Việc Agribank tăng lãi suất cũng đánh dấu cột mốc cả 4 ngân hàng quốc doanh đã chính thức gia nhập "cuộc đua" tăng lãi suất huy động. Trước đó, nhóm ngân hàng này đã duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất thị trường trong hơn một năm, bất chấp các ngân hàng thương mại tư nhân thường xuyên điều chỉnh chỉ tiêu này.

Thực tế, từ cuối năm 2025 đến nay, lãi suất huy động toàn hệ thống ngân hàng liên tục nhích lên khi nhu cầu vốn gia tăng và áp lực thanh khoản hiện hữu.

Việc cả 4 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank cùng nâng mạnh lãi suất tiết kiệm là một chỉ báo đáng chú ý khi đây là nhóm ngân hàng có quy mô huy động - cho vay lớn nhất thị trường, thường xuyên đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn trong hệ thống.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, nhóm 4 ngân hàng quốc doanh kể trên tiếp tục dẫn đầu về quy mô huy động vốn. Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên, 2 ngân hàng Agribank và BIDV ghi nhận số dư tiền gửi vượt mốc 2 triệu tỷ đồng . Trong đó Agribank đạt 2,35 triệu tỷ, tăng gần 16%; còn BIDV đạt gần 2,2 triệu tỷ (+13,8%).

Trong khi đó, số dư tiền gửi khách hàng tại VietinBank và Vietcombank cùng thời điểm lần lượt đạt 1,79 triệu tỷ và 1,674 triệu tỷ đồng , tăng tương ứng 11,7% và 10,5%.

Tổng cộng, nhóm “Big 4” này đang nắm giữ khoảng 8 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng 15% so với cuối năm 2024 và chiếm khoảng 52% thị phần huy động của toàn bộ 29 ngân hàng thương mại trong nước.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán KBSV, xu hướng tăng lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp diễn trong năm 2026, đặc biệt trong nửa đầu năm, với mức tăng thêm khoảng 0,5-1 điểm % so với cuối năm 2025. Động lực chính đến từ nhu cầu cải thiện tăng trưởng tiền gửi, thu hẹp chênh lệch với tín dụng và củng cố nền tảng thanh khoản cho hệ thống.

KBSV cũng cho rằng áp lực thanh khoản sẽ còn hiện hữu trong giai đoạn đầu năm 2026 do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động trong năm trước vẫn ở mức cao, khoảng 4%. Dù vậy, áp lực này có thể giảm dần trong nửa cuối năm khi lãi suất huy động tăng giúp thu hút thêm dòng tiền gửi, đồng thời hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh sẽ góp phần bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.