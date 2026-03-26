Một ngân hàng chấp nhận trả lãi suất tiết kiệm gần 9%/năm

VPBank vừa thông báo sẽ trả mức lãi suất cao nhất lên tới 8,9%/năm cho các khoản tiền gửi 6-12 tháng nhưng chỉ áp dụng nếu khách gửi tiền trong giai đoạn cuối tháng 3.

​​Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất huy động trong những ngày cuối tháng 3, với mức lãi suất cao nhất lên tới 8,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng.

Theo đó, chương trình ưu đãi lãi suất này sẽ áp dụng với khách hàng gửi tiền trong thời gian ngắn từ ngày 26/3 đến 31/3. Mức lãi suất được xây dựng theo từng hạn mức tiền gửi.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng được hưởng lãi suất 8,7%/năm. Với khoản tiền từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng , lãi suất tăng lên 8,8%/năm. Và mức lãi suất cao nhất 8,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 20 tỷ đồng trở lên.

Chương trình được triển khai đồng thời trên cả kênh giao dịch tại quầy và trực tuyến (online), không giới hạn hình thức giao dịch.

Trước đó, từ ngày 24/3, VPBank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất đối với sản phẩm chứng chỉ tiền gửi, với các kỳ hạn 1-5 tháng lên 7,1%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được áp dụng ở mức 8,2%/năm.

Chứng chỉ tiền gửi này áp dụng cho khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên và cho phép khách hàng giao dịch, cập nhật thông tin trực tiếp trên ứng dụng của ngân hàng.

Song song với các chương trình ưu đãi lãi suất, VPBank trước đó cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng tăng ở các kỳ hạn dài. Biểu lãi suất áp dụng từ ngày 21/3 của ngân hàng này ghi nhận lãi suất kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 6,8%/năm, trong khi các kỳ hạn 13-36 tháng dao động quanh mức 6,6%/năm. Các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng vẫn được giữ nguyên.

Sau các đợt tăng lãi suất huy động liên tiếp của các ngân hàng, thị trường hiện nay ghi nhận nhiều gói lãi suất đặc biệt ở mức cao, dao động 7-10%/năm, tuy nhiên, chủ yếu đi kèm yêu cầu hạn mức tiền gửi lớn.

Như PVcomBank đang áp dụng lãi suất đặc biệt 10%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, với điều kiện gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng . Tương tự, Cake by VPBank đang áp dụng mức lãi suất 7,7-7,9%/năm đối với các kỳ hạn 6-36 tháng. Trong tháng 3, ngân hàng này triển khai thêm chính sách cộng lãi suất lên đến 1,1%/năm, qua đó đẩy lãi suất thực nhận cao nhất lên trên 9%/năm.

MSB công bố mức lãi suất 9%/năm đối với khách hàng mở mới, hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, có kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng . HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng .

Ngoài ra, Vikki Bank cũng đang áp dụng mức lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, gửi tối thiểu 999 tỷ đồng .