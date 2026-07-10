4 ngân hàng quốc doanh cho vay với lãi suất bao nhiêu %/năm?

4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đã đồng loạt công bố lãi suất cho vay bình quân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank vừa công bố lãi suất cho vay bình quân. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông báo mới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết lãi suất cho vay bình quân trong tháng 5 của ngân hàng được công bố ở mức 7,2%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,5%, trong khi chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng vốn đạt 2%.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Vietcombank ghi nhận tăng lãi suất cho vay bình quân. Trước đó, chỉ tiêu này lần lượt ở mức 6,4%/năm trong tháng 2; 6,6%/năm trong tháng 3 và 6,9%/năm trong tháng 4. Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân cũng tăng từ 3,2% lên 3,5%, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan tăng từ 1,7% lên 2%.

Như vậy, sau 4 tháng, lãi suất cho vay bình quân tại Vietcombank đã tăng tổng cộng 0,8 điểm %, từ 6,4% lên 7,2%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 5 ở mức 8,63%/năm, với chi phí vốn bình quân 7,16%/năm.

Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank đang áp dụng lãi suất 4%/năm. Với các khoản vay thông thường, lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu là 6,1%/năm, còn vay trung và dài hạn có lãi suất từ 7,8%/năm. Riêng lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng được niêm yết ở mức 15%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 5 được công bố ở mức 6,1%/năm (áp dụng từ ngày 17/6). Chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng vốn là 2,4%.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 6 ở mức 7,6%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 2,75%, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đạt 1,57%.

Các ngân hàng quốc doanh kể trên đều cho biết các số liệu trên phản ánh mức lãi suất bình quân của toàn hệ thống. Mức lãi suất áp dụng đối với từng khách hàng sẽ phụ thuộc vào chương trình tín dụng, sản phẩm và điều kiện cụ thể.