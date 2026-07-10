Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên gần 50%/năm

ACB sẽ áp dụng biểu lãi suất thẻ tín dụng mới từ ngày 16/7, trong đó mức lãi suất cao nhất tăng lên 48%/năm đối với một số dòng thẻ, cao hơn 13 điểm % so với trước đây.

Mức lãi suất cao nhất lên tới 48%/năm sẽ được ACB áp dụng đối với một số dòng thẻ gồm ACB Visa Platinum, ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold và ACB Visa Gold. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí và lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân. Biểu phí và lãi suất mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16/7.

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất trong hạn đối với các dòng thẻ tín dụng ACB dao động 1,667-4%/tháng, tương đương khoảng 20-48%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất lên tới 48%/năm sẽ được áp dụng đối với một số dòng thẻ gồm ACB Visa Platinum, ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold và ACB Visa Gold phát hành trước ngày 10/10/2025.

Trước đó, từ ngày 3/2, ACB đã áp dụng mức lãi suất trong hạn 35%/năm đối với nhiều dòng thẻ như ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature, ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold (phát hành trước ngày 10/10/2025), ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold và Lotusmiles Pay.

Như vậy, sau khi biểu lãi suất mới có hiệu lực, lãi suất tối đa đối với một số dòng thẻ sẽ tăng thêm 13 điểm %, từ 35% lên 48%/năm.

Đối với các dòng thẻ còn lại, ACB áp dụng mức lãi suất theo từng nhóm sản phẩm. Cụ thể, thẻ ACB Express có lãi suất 1,667-2,5%/tháng; ACB Visa Infinite áp dụng mức 2,5%/tháng; nhóm ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature và Lotusmiles Pay có mức 2,5-3,25%/tháng. Riêng ACB Visa Gold phát hành từ ngày 10/10/2025 được áp dụng mức 2,083-3,33%/tháng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, ACB cũng thay đổi phí chuyển đổi trả góp đối với các giao dịch thanh toán đăng ký trả góp tại đối tác liên kết ở nước ngoài dành cho thẻ tín dụng Visa cá nhân.

Theo đó, từ ngày 16/7, phí chuyển đổi trả góp qua ứng dụng ACB ONE hoặc tại chi nhánh được giảm xuống còn 1% đối với kỳ hạn 3 tháng, 2% đối với kỳ hạn 6 tháng, 3,5% đối với kỳ hạn 9 tháng và 5% đối với kỳ hạn 12 tháng. Trước đó, các mức phí tương ứng là 1,5%, 3%, 4,5% và 6%.

Biểu phí mới áp dụng đối với các dòng thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature, Lotusmiles Pay, ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold và ACB Visa Digi. Các thẻ tín dụng mang thương hiệu Mastercard và JCB không thuộc phạm vi áp dụng biểu phí chuyển đổi trả góp này.