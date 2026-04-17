Người trẻ đang định nghĩa lại cách dùng thẻ tín dụng

Chỉ trong 10 ngày ra mắt, hơn 5.000 người trẻ đã lựa chọn Max Card. Đằng sau con số này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong cách người trẻ lựa chọn và sử dụng công cụ tài chính.

Theo báo cáo State of the Consumer 2025 của McKinsey, người tiêu dùng trẻ không còn chi tiêu dàn trải, mà chuyển sang chi tiêu có chọn lọc hơn. Họ sẵn sàng chi mạnh tay cho những trải nghiệm thực sự có giá trị, đồng thời tối ưu hoặc cắt giảm ở các danh mục còn lại. Và hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó, họ kỳ vọng mọi thứ - từ mua sắm đến thanh toán, trong đó có thẻ tín dụng - phải vận hành linh hoạt theo nhịp sống cá nhân, thay vì buộc người dùng phải thích nghi.

Trong bối cảnh đó, tiêu chí lựa chọn thẻ cũng thay đổi. Câu hỏi quan trọng không còn là "thẻ nào ưu đãi nhiều nhất", mà là "thẻ nào phù hợp nhất với lối sống của cá nhân".

Đây chính là mô hình khác biệt mà VIB đang phát triển với sản phẩm tiên phong là Max Card. Thay vì duy trì logic phân hạng khách hàng theo mô hình truyền thống, sản phẩm này cho phép người dùng chủ động lựa chọn và thay đổi gói quyền lợi theo từng giai đoạn chi tiêu - trực tiếp trên ứng dụng Max powered by VIB, không cần đến ngân hàng hay phát sinh thủ tục rườm rà.

5.000 thẻ Max Card sau 10 ngày ra mắt

Bắt đúng xu hướng chi tiêu của người trẻ, dòng thẻ tín dụng cho phép người dùng tự nâng hạng đặc quyền của VIB - Max Card đã nhanh chóng chinh phục người dùng Việt. Chỉ sau 10 ngày ra mắt, 5.000 thẻ đã được phát hành.

Từ góc độ chiến lược, mô hình khác biệt mà VIB phát triển cho Max Card không phải là một điều chỉnh đơn lẻ, mà nằm trong định hướng tái cấu trúc toàn diện mảng thẻ của VIB. Theo bà Tường Nguyễn - Phó tổng giám đốc VIB, ngân hàng đang tái thiết toàn diện chiến lược thẻ, bắt đầu từ việc đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tập trung vào đúng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.

Thay vì phát triển nhiều dòng thẻ với cấu trúc cố định, VIB chuyển hướng sang các giải pháp linh hoạt hơn, trong đó mỗi chiếc thẻ có thể mang những đặc điểm khác nhau dựa trên hành vi chi tiêu và phong cách sống của từng cá nhân. Định hướng này đặc biệt tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, với các phương thức thanh toán hiện đại và mức độ cá nhân hóa cao.

Max Card được thiết kế với 4 gói hội viên: Starter, Plus, Pro và Elite. Điểm đáng chú ý là các gói này không đại diện cho thứ hạng, mà phản ánh trạng thái chi tiêu của người dùng tại từng thời điểm. Starter đóng vai trò như điểm khởi đầu, giúp người dùng hình thành tư duy chi tiêu có kế hoạch. Gói Plus tối ưu cho các nhóm chi tiêu trọng tâm, với mức hoàn 5%. Pro phục vụ giai đoạn mở rộng nhu cầu, với mức hoàn 8% và trần hoàn tiền đáng kể. Elite hướng tới nhóm người dùng có cường độ chi tiêu cao, tối ưu hoàn tiền và bổ sung đặc quyền di chuyển.

Cả 4 gói áp dụng trên 5 danh mục chi tiêu chính: mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí và giao dịch trực tuyến, các giao dịch ngoài danh mục vẫn được hoàn 0,1%.

Hiểu đúng chu kỳ chi tiêu để tối ưu hiệu quả

Một thực tế quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là chi tiêu cá nhân thường không diễn ra theo trật tự tuyến tính, mà mang tính chu kỳ. Điều này càng rõ hơn khi nhìn vào cấu trúc chi tiêu của người trẻ hiện nay. McKinsey cũng ghi nhận Gen Z có xu hướng chi có chọn lọc cao, nghĩa là dồn ngân sách vào những danh mục thực sự có ý nghĩa với họ, thay vì phân bổ đều. Ẩm thực, du lịch, giải trí và mua sắm thời trang là những danh mục họ sẵn sàng chi mạnh tay nhưng với mức độ chi tiêu không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn trong năm.

Trong các tháng thông thường, chi tiêu tập trung vào ăn uống, sinh hoạt và các giao dịch hàng ngày. Bước sang mùa du lịch hoặc các kỳ nghỉ lễ dài, vé máy bay, khách sạn và trải nghiệm bắt đầu chiếm tỷ trọng lớn hơn. Đến cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng mạnh, đặc biệt trong các đợt khuyến mại lớn. Và đầu năm là thời điểm để rà soát và điều chỉnh kế hoạch tài chính của cả một năm. Nhận diện đúng các đỉnh chi tiêu này là bước đầu tiên để chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động trong việc thiết kế kế hoạch tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh đó, duy trì một cấu hình ưu đãi cố định quanh năm là cách tiếp cận kém hiệu quả. Max Card cho phép người dùng điều chỉnh gói hội viên theo từng thời điểm: nâng gói trước kỳ nghỉ lễ để tận dụng hoàn tiền du lịch; chọn gói hoàn cao trước mùa khuyến mại cuối năm; duy trì gói cơ bản trong các tháng chi tiêu ổn định. Mọi thao tác đều thực hiện ngay trên ứng dụng, không cần gọi điện, không cần chờ phê duyệt.

Theo đại diện VIB, chiến lược thẻ của ngân hàng trong giai đoạn tới không còn đặt trọng tâm vào số lượng sản phẩm, mà chuyển sang dẫn đầu về trải nghiệm và giá trị sử dụng. Công nghệ AI và cá nhân hóa theo thời gian thực được xem là nền tảng, giúp mỗi chiếc thẻ có thể thích ứng linh hoạt với nhu cầu riêng của người dùng.

Người trẻ đang có sự dịch chuyển rõ rệt từ tư duy kiểm soát chi tiêu sang quản trị dòng tiền, chủ động hơn, có hệ thống hơn và hướng đến tối ưu hóa giá trị dài hạn. Max Card, với khả năng tùy biến theo nhu cầu, tối ưu theo chu kỳ và đo lường rõ ràng giá trị nhận lại, đang đi theo hướng này. Khi đó, bài toán không còn là chọn thẻ nào, mà là vận hành công cụ tài chính ra sao để đồng hành cùng từng giai đoạn của cuộc sống.

Tham khảo thông tin về thẻ Max Card tại đây và đăng ký thẻ qua ứng dụng Max powered by VIB để nhận ngay ưu đãi.