Cùng mở thẻ Max Card, đây là lý do mỗi người lại chọn gói khác nhau

Cùng mở thẻ Max Card trong tuần đầu ra mắt nhưng mỗi chủ thẻ lại có lựa chọn gói đặc quyền khác nhau. Với Max Card, không có khái niệm gói tốt nhất, chỉ có gói phù hợp nhất với lối sống của từng người tại thời điểm đó.

Ra mắt ngày 26/3, Max Card vận hành theo mô hình chọn gói đặc quyền, mỗi gói hội viên cung cấp một bộ quyền lợi khác nhau, mức hoàn tiền khác nhau cho toàn bộ 5 nhóm chi tiêu phổ biến gồm Mua sắm, Ẩm thực, Du lịch, Giải trí và Giao dịch trực tuyến. Điểm đặc biệt là chủ thẻ có thể thay đổi linh hoạt các gói sau mỗi chu kỳ, thay vì bị cố định trong một gói đặc quyền nhất định.

Thực tế trong những ngày đầu ra mắt cho thấy, cùng một tấm thẻ, nhưng cách lựa chọn lại phản ánh rất rõ hành vi tài chính và lối sống của từng chủ thẻ.

Freelancer: ưu tiên dịch chuyển, chọn tối đa hóa trải nghiệm

Hoàng Minh vừa kết thúc một tháng ở Hà Nội và chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt tiếp theo. Là freelancer, lịch di chuyển của anh thay đổi theo từng hợp đồng kéo theo là thay đổi trong chi tiêu: vé máy bay, chỗ ở, các công cụ thiết kế mua online chiếm phần lớn ngân sách mỗi tháng. Trong tháng đầu tiên sử dụng thẻ Max Card, anh Minh chọn gói Elite.

"Tháng này mình có hai chuyến bay và một kỳ nghỉ lễ. Gói Elite cashback 10% cho tất cả giao dịch trong 5 danh mục, bao gồm Du lịch và Giao dịch trực tuyến - đúng hai khoản mình chi nhiều nhất. Nhưng điều mình thích nhất là quyền lợi phòng chờ sân bay: được 2 lượt sử dụng phòng chờ miễn phí, cộng thêm một lượt cho mỗi 30 triệu đồng chi tiêu ngoại tệ. Với người hay di chuyển như mình thì đây là điểm cộng lớn", anh Minh chia sẻ.

Điểm đáng chú ý khác là cơ chế hoàn phí hội viên: khi đạt ngưỡng chi tiêu, toàn bộ phí hội viên tháng đó sẽ được hoàn lại. Với những tháng cao điểm di chuyển, chi phí sử dụng thẻ gần như bằng 0.

Minh cho biết, trong các tháng ít di chuyển hơn, anh sẽ thay đổi gói dịch vụ với mức chi phí phù hợp hơn mà chỉ mất vài giây thao tác trên ứng dụng.

Người trẻ đi làm: tối ưu chi tiêu, bắt đầu từ mức vừa đủ

Một trường hợp khác là Mỹ Linh nhận offer đầu tiên 8 tháng trước. Mỗi tháng, một phần đáng kể thu nhập của cô dành cho Shopee, TikTok Shop và các đơn hàng online - thêm vào đó là những buổi cà phê, ăn uống cùng nhóm bạn cuối tuần.

Khi nghe đến Max Card, câu hỏi đầu tiên của Linh là: liệu tấm thẻ này có thực sự phù hợp với người mới đi làm như mình không?

Sau khi cân nhắc, cô chọn gói Plus với mức hoàn tiền 5% cho cả 5 danh mục và phí hội viên 100.000 đồng/tháng. Ở góc độ tài chính cá nhân, đây là lựa chọn mang tính khởi động, đủ để tối ưu các khoản chi tiêu quen thuộc, nhưng không tạo áp lực về chi phí hay điều kiện sử dụng.

Đáng chú ý, chính cơ chế được quyền chọn gói dịch vụ của thẻ Max Card lại khiến hành vi tiêu dùng của chủ thẻ thay đổi. Linh thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm hiểu kỹ một sản phẩm thẻ tín dụng - thay vì sử dụng theo quán tính.

Khi thị trường bước vào các mùa sale lớn, Linh sẽ cân nhắc sử dụng gói cao hơn để tối đa hóa lợi ích trong ngắn hạn.

Người tiêu dùng trải nghiệm: chi tiêu theo sở thích, tối ưu cảm xúc

Minh Khôi (28 tuổi), kỹ sư phần mềm, có một “portfolio” chi tiêu khá đặc thù: ẩm thực và giải trí. Với anh, ăn uống không đơn thuần là nhu cầu - mà là trải nghiệm. Mỗi cuối tuần, anh sẽ khám phá là một nhà hàng mới, từ các quán ăn bình dân đến các nhà hàng cao cấp hơn. Song song đó là các chi tiêu đều đặn cho phim ảnh, nền tảng nội dung số.

Với nhu cầu đặc thù kể trên, Khôi chọn gói Pro của thẻ Max Card, với mức hoàn tiền 8% cho toàn bộ danh mục và hạn mức hoàn tối đa 1 triệu đồng/tháng. Điều khiến anh lựa chọn dòng thẻ này không chỉ nằm ở tỷ lệ hoàn tiền, mà ở cảm giác được thưởng ngay trên những khoản tiền vốn đã chi. Ở góc độ người tiêu dùng, đây là yếu tố tâm lý quan trọng, biến chi tiêu từ chi phí thành trải nghiệm có lợi ích.

Trong kế hoạch cuối năm, Khôi dự định chuyển sang gói Elite trước chuyến đi Nhật Bản - nhằm tận dụng thêm lợi ích từ nhóm Du lịch và các đặc quyền sân bay.

Một tấm thẻ, nhiều cách dùng

3 chủ thẻ với 3 cấu trúc chi tiêu, lựa chọn gói dịch vụ khác nhau kể trên cho thấy logic vận hành cốt lõi của dòng thẻ Max Card: dịch chuyển vai trò của thẻ tín dụng từ một sản phẩm tài chính tĩnh sang một nền tảng linh hoạt, nơi giá trị được cá nhân hóa theo chu kỳ.

Với 4 lựa chọn gồm Starter (miễn phí), Plus, Pro và Elite, cùng cơ chế hoàn tiền đồng nhất trên 5 nhóm chi tiêu phổ biến, chủ thẻ không cần tối ưu chi tiêu theo danh mục, mà chỉ cần chọn đúng gói hội viên phù hợp với lối sống cá nhân.của mình.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng đa dạng - từ mùa du lịch, mùa mua sắm đến các giai đoạn làm việc cao điểm - khả năng điều chỉnh quyền lợi theo thời gian thực đang trở thành một lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Nói cách khác, thay vì buộc chủ thẻ phải thích nghi với sản phẩm, Max Card đang đi theo hướng ngược lại: để sản phẩm thích nghi với mỗi cá nhân chủ thẻ.

Tham khảo thông tin về thẻ Max Card tại đây và đăng ký thẻ qua ứng dụng Max powered by VIB để nhận ngay ưu đãi.