Xuất hiện thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu/năm

Đây là dòng thẻ tín dụng theo mô hình gói hội viên, chủ thẻ tự chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu với tính năng hoàn tiền đến 18 triệu/năm và 0 đồng phí thường niên (không điều kiện).

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng Max Card trên nền tảng ứng dụng Max powered by VIB.

Theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, người trẻ ngày nay biết chính xác họ muốn gì và sẵn sàng trả đúng cho thứ mình cần, từ các dịch vụ phát trực tuyến, du lịch, ẩm thực đến các trải nghiệm giải trí và mua sắm hàng ngày.

"Max Card được xây dựng trên sự thấu hiểu đó: Một thẻ tín dụng có thể linh hoạt theo nhu cầu của từng người, thay vì ngược lại. Đây là sản phẩm trọng tâm trong chiến lược Youth Banking năm 2026 của VIB, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho khách hàng trẻ - nhóm đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và tài chính số tại Việt Nam", bà Tường Nguyễn chia sẻ.

Nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu - một thẻ cho mọi nhịp sống

Khác biệt cốt lõi của Max Card nằm ở cơ chế chọn gói hội viên. Thay vì ràng buộc với một gói quyền lợi cố định trong suốt vòng đời thẻ, chủ thẻ Max Card có thể chủ động chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu thông qua 4 gói hội viên linh hoạt, điều chỉnh theo chu kỳ 3 tháng. Muốn tăng đặc quyền du lịch trước một chuyến đi dài, hay tối ưu hoàn tiền cho mùa mua sắm cuối năm - tất cả đều dễ dàng thực hiện với Max Card mà không cần đổi thẻ hay mở thêm sản phẩm mới.

Từ người chi tiêu thiết yếu đến người mua sắm thường xuyên, từ tín đồ ẩm thực đến người thường xuyên đi công tác hay du lịch, chỉ cần duy nhất Max Card cho mọi nhu cầu, linh hoạt theo từng nhịp chi tiêu của người dùng.

Đặc biệt, khách hàng trẻ chưa có nhu cầu chi tiêu lớn có thể chọn gói Starter với ưu đãi vượt trội, bao gồm combo miễn phí thường niên không điều kiện và hoàn tiền đến 6 triệu đồng/năm - đây là ưu đãi cao nhất hiện nay cho người dùng mong muốn tối ưu chi phí của bản thân và gia đình.

Hoàn tiền đến 18 triệu/năm - mọi danh mục đều được hoàn đến 10%

Max Card tối ưu hóa hoàn tiền theo 5 danh mục chi tiêu, phản ánh thói quen thực tế của người dùng trẻ: Mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí và trực tuyến. Tùy theo gói hội viên được chọn, tất cả danh mục đều được hoàn tiền đến 10%. Các giao dịch ngoài danh mục vẫn được hoàn 0,1%, đảm bảo mọi chi tiêu đều được tối ưu.

Đặc biệt, chủ thẻ đạt mức chi tiêu trung bình theo gói sẽ được hoàn toàn bộ phí hội viên, đảm bảo lợi ích thực tế cho người dùng chi tiêu đều đặn.

Minh bạch phí và tối đa trải nghiệm

Max Card áp dụng phí thường niên 0 đồng không điều kiện và có biểu phí với số lượng đầu phí ít nhất và đơn giản nhất hiện nay, xóa bỏ trực tiếp rào cản tâm lý khiến người trẻ ngần ngại sử dụng thẻ tín dụng.

Để tối đa đặc quyền trong từng trải nghiệm, Max Card tích hợp thẻ thanh toán. Theo đó, người dùng có thể chủ động sử dụng tiền từ tài khoản khi thanh toán bằng mã QR hay chính thẻ Max.

Đồng thời, Max Card tích hợp bộ tính năng toàn diện gồm: Ưu đãi 360 - tổng hợp và quản lý toàn bộ ưu đãi trên ứng dụng Max powered by VIB; Bộ tính năng cá nhân hóa - linh hoạt đổi danh mục chi tiêu, ngày sao kê, thanh toán tối thiểu và thiết kế thẻ theo nhu cầu; Mua sắm giá tốt - giảm đến 40% tại hơn 100 đối tác du lịch, ẩm thực, mua sắm; Trả góp lãi suất 0% tại hơn 200 đối tác; Super Pay - cài đặt nguồn tiền thanh toán linh hoạt, trả góp và giao dịch an toàn; và Super Cash - Ứng tiền mặt tức thì lên đến 1 tỷ đồng từ hạn mức thẻ tín dụng.

Subscription banking - xu hướng toàn cầu đã đến Việt Nam

Subscription Banking, với hai đại diện rất thành công tại châu Âu là N26 và Revolut, đã thay đổi cách hàng chục triệu người châu Âu sử dụng dịch vụ tài chính và hiện phục vụ hơn 50 triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, các yếu tố nền tảng cho sự chuyển đổi này đã dần hội tụ trong vài năm trở lại đây, khi tỷ lệ sử dụng smartphone vượt 70% dân số, thanh toán không tiền mặt tăng trưởng liên tục hai chữ số mỗi năm. Quan trọng hơn, thế hệ Gen Z, nhóm khách hàng đang gia nhập thị trường tài chính nhanh nhất, đã quen với tư duy "chọn gói" từ các nền tảng số như Netflix hay Spotify. Với họ, việc trả phí để nhận đúng dịch vụ cần thiết không còn là khái niệm xa lạ.

Với việc ứng dụng mô hình subscription banking - cho phép người dùng trả tiền cho đúng thứ họ cần của thẻ tín dụng, VIB định vị Max Card như một nền tảng tài chính cá nhân có thể tùy biến linh hoạt theo nhu cầu của từng người. Sự kiện ra mắt Max Card của VIB đánh dấu bước chuyển từ mô hình thẻ tín dụng truyền thống, nơi người dùng nhận một gói quyền lợi cố định, sang mô hình mà chính người dùng là người quyết định họ muốn gì.

Với Max Card, VIB không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà đang tái định nghĩa cách người dùng tiếp cận thẻ tín dụng, từ chỗ sử dụng những gì được cung cấp sang chủ động lựa chọn những gì cần thiết và phù hợp với nhu cầu. Trong bối cảnh thị trường tài chính cá nhân ngày càng cạnh tranh, thẻ tín dụng với mô hình gói hội viên được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng mới, mở ra dư địa tăng trưởng lớn hơn cho cả ngân hàng và người dùng trong những năm tới.

Đây cũng là bước đi tiếp theo trong hành trình khẳng định vị thế dẫn đầu xu thế thẻ của VIB, không phải bằng cách bổ sung thêm một sản phẩm vào danh mục, mà bằng cách đặt câu hỏi và giải quyết bài toán tiên phong cho thị trường.

Hiện Max Card được phân phối độc quyền qua ứng dụng Max powered by VIB, cho phép khách hàng mở thẻ hoàn toàn online, không cần đến chi nhánh, không cần hồ sơ giấy. Tham khảo thông tin về thẻ Max Card tại đây.