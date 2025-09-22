Bộ đôi Sinh lời VIB - giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời, kết hợp giữa tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card.

Đây là bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và chi tiêu với lợi ích cộng gộp đến 9,3%. Bộ đôi Sinh lời VIB này hứa hẹn là bước ngoặt giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Bước tiến mới trên hành trình đánh thức lợi ích dòng tiền

Bà Tường Nguyễn - Phó tổng giám đốc VIB - chia sẻ: “Nếu tài khoản Siêu lợi suất đã giúp người dùng hình thành khái niệm về việc dòng tiền nhàn rỗi có thể tự vận động và sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, thì thẻ thanh toán Smart Card chính là cách để các giao dịch online được hoàn tiền đến 5%. Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng thường xuyên sở hữu dòng tiền lưu động trong tài khoản không chỉ được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%, mà còn kích hoạt một xu hướng tài chính mới chủ động, thông minh và có kiểm soát hơn”.

Trong kỷ nguyên tài chính số, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên.

Kết hợp tài khoản Siêu lợi suất với thẻ thanh toán Smart Card, khách hàng sẽ có một bộ giải pháp được thiết kế từ sự thấu hiểu, tạo ra lợi ích kép từ chính dòng tiền nhàn rỗi và các giao dịch chi tiêu online.

Bộ đôi Sinh lời thể hiện mong muốn đồng hành lâu dài của VIB với từng người tiêu dùng Việt Nam, là cam kết của một ngân hàng luôn lấy giá trị người dùng làm trung tâm và không ngừng đổi mới để dẫn đầu xu thế tài chính thông minh.

Lời cả đôi đường

Tài khoản Siêu lợi suất, là sản phẩm VIB ra mắt từ đầu năm 2025, hiện có hàng trăm nghìn người tin dùng nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày cho số dư chưa sử dụng đến 4,3%/năm, đồng thời vẫn cho phép linh hoạt chi tiêu mà không bị gián đoạn.

Đây cũng là sản phẩm sau ít tháng ra mắt đã nhận về 3 giải thưởng quốc tế: “Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng Việt Nam năm 2025” từ Giải thưởng Tài chính Quốc tế; “Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025” từ Global Brands Magazine; “Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025” từ Global Business Outlook. Sản phẩm cũng từng giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17/5/2025).

Trong khi đó, thẻ thanh toán Smart Cardlà một trong 5 sản phẩm thuộc bộ thẻ thanh toán toàn cầu hoàn tiền đến 5% của VIB. Thẻ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày và quản lý tài chính hiệu quả.

Thẻ thanh toán Smart Card VIB có mức hoàn tiền tối đa 10,8 triệu đồng/năm/khách.

Với cơ chế hoàn tiền cho mọi giao dịch online mà không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu, Smart Card cho thấy ưu thế về việc tối ưu giá trị cho từng hành vi tài chính của khách hàng. Mức hoàn tiền được tính dựa trên số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước, qua đó khuyến khích khách hàng quản trị tiền tốt hơn. Số dư duy trì càng cao, cơ hội và mức tiền hoàn càng lớn. Mức tối đa VIB chi cho khách hàng là 10,8 triệu đồng/năm/khách.

Smart Card đáp ứng tốt cả giao dịch trong và ngoài nước, thích hợp thanh toán online, mua sắm thương mại điện tử, dịch vụ số, các nhu cầu di chuyển, ăn uống, giải trí hàng ngày... Smart Card không giới hạn số lượng thẻ phụ, giúp gia đình dễ dàng phân bổ hạn mức, quản lý chi tiêu theo nhu cầu từng thành viên.

Cú hích trong kỷ nguyên sinh lợi kép

Trong một kỷ nguyên mà dòng tiền cần được vận động linh hoạt và hiệu quả, việc biết tận dụng từng khoản tiền để tạo ra giá trị kép sẽ trở thành kỹ năng tài chính thiết yếu. Bộ đôi Sinh lời của VIB không chỉ là giải pháp tài chính, mà trở thành đòn bẩy giúp mỗi cá nhân bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới, nơi mọi đồng vốn đều được khai thác đúng lúc, đúng cách.

Với bộ đôi Sinh lời, VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Bộ đôi Sinh lời VIB cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành tài chính, khi lần đầu tiên đặt ra một khái niệm sinh lời mới: “Một đồng vốn nhỏ lại có thể tạo ra 2 luồng lợi ích” - vừa sinh lãi, vừa được hoàn tiền.

Đây là thành quả từ quá trình VIB liên tục bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày. Cả 2 sản phẩm đều được phát triển trên nền tảng MyVIB - “Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024”, ứng dụng các công nghệ hiện đại như Cloud, Big data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hóa dòng tiền theo hành vi tiêu dùng thực tế của từng người dùng.

Để sở hữu giải pháp, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu lợi suất.