Techcombank ra mắt thẻ tín dụng miễn lãi đến 86 ngày cho doanh nghiệp

Techcombank vừa ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum với nhiều đặc quyền tài chính vượt trội cho doanh nghiệp như miễn lãi tới 86 ngày, hạn mức tối đa 10 tỷ đồng.

Ngày 24/1, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp Techcombank Visa Business Platinum, sở hữu những đặc quyền dẫn đầu thị trường với thời gian miễn lãi lên đến 86 ngày, hạn mức tín dụng tối đa 10 tỷ đồng , cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh hàng đầu thị trường chỉ 1%.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum mang đến những đặc quyền dẫn đầu thị trường cho các doanh nghiệp.

Trong đó, khách hàng doanh nghiệp Loyalty được miễn lãi kỷ lục lên đến 86 ngày, trong khi các khách hàng doanh nghiệp khác được miễn lãi đến 68 ngày, giúp tạo nên vùng đệm tài chính quan trọng, đặc biệt trong các ngành có chu kỳ thanh toán dài. Đặc quyền này cho phép doanh nghiệp chủ động điều phối nguồn vốn lưu động, tối đa hóa hiệu suất sử dụng vốn, và biến mỗi khoản chi tiêu thành một quyết định đầu tư chiến lược.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum đồng thời mang đến nguồn lực tài chính dồi dào với hạn mức lên đến 10 tỷ đồng , giúp doanh nghiệp luôn sẵn sàng ứng phó với mọi nhu cầu chi tiêu lớn, đột xuất hay theo mùa vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tức thời và mở rộng quy mô không giới hạn.

Bên cạnh đó, với phí chuyển đổi ngoại tệ hấp dẫn nhất thị trường chỉ 1%, thẻ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí khi thanh toán ngoại tệ, đặc biệt phù hợp với các hoạt động thương mại, quảng cáo xuyên biên giới, mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp quốc tế tại mạng lưới toàn cầu của đối tác Visa rộng khắp tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum được xem là một bước tiến trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp của Techcombank, giúp khách hàng dễ dàng phân quyền chi tiêu, theo dõi giao dịch và thực hiện đối soát tập trung. Điều này không chỉ chuẩn hóa quy trình tài chính mà còn giải phóng nguồn lực kế toán, giúp doanh nghiệp tập trung mở khóa chiến lược tăng trưởng kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank chia sẻ tại sự kiện ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, ngân hàng không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà kiến tạo một giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Việc ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum là một dấu mốc quan trọng trong cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi, chung tay chuẩn hóa quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, và tăng trưởng vươn tầm quốc tế. Thông qua hệ sinh thái tài chính toàn diện, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới”, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào tin tưởng thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin kết nối với thị trường toàn cầu và nắm bắt cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cũng cam kết đồng hành cùng các ngân hàng và đối tác trong mở rộng giải pháp thanh toán hiện đại dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ vận hành linh hoạt và minh bạch hơn.

"Việc ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum tiếp tục khẳng định cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm thanh toán tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin kết nối với thị trường toàn cầu và nắm bắt cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", bà Đặng Tuyết Dung chia sẻ.