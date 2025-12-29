Techcombank hợp tác Hội Tư vấn Thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Hai bên hợp tác triển khai các chương trình truyền thông, chia sẻ và tư vấn kiến thức thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh và các hộ đang chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng về chính sách thuế từ năm 2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước đi chủ động, bài bản và có chiều sâu của hai bên - một ngân hàng TMCP hàng đầu và một trong những tổ chức tư vấn thuế uy tín bậc nhất, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thông tin thuế chính thống, đầy đủ và dễ hiểu.

Qua đó, không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn từng bước chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính minh bạch và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu vực hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ - thành phần quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Techcombank và bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đại diện hai đơn vị kí kết hợp tác.

Từ ngày 1/1/2026, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển đổi hình thức nộp thuế từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu hoặc thu nhập thực tế. Đồng thời, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua quy định nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ năm 2026.

Những điều chỉnh này được xem là bước hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu được hướng dẫn, tư vấn và đồng hành một cách có hệ thống của hộ kinh doanh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc chuyển đổi không chỉ dừng ở việc thực hiện nghĩa vụ thuế, mà còn là quá trình thay đổi tư duy, phương thức quản trị, vận hành và tiếp cận các công cụ tài chính - số hóa phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Hợp tác mới đánh dấu bước đi chủ động, bài bản và có chiều sâu của Techcombank và VCTA, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thông tin thuế chính thống, đầy đủ và dễ hiểu.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chính sách và thực hành thuế, đồng thời có thế mạnh trong công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức thuế.

Theo thỏa thuận hợp tác, VTCA sẽ đóng vai trò cố vấn chuyên môn, đồng hành cùng Techcombank trong việc xây dựng và truyền tải các nội dung thông tin thuế chính xác, cập nhật, có tính thực tiễn cao và phù hợp với đặc thù hoạt động của hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Về phía Techcombank, ngân hàng sẽ triển khai chuỗi hoạt động truyền thông - tư vấn đa kênh và chuyên sâu, bao gồm: các bài viết hướng dẫn trên website; ấn phẩm thông tin như brochure, leaflet; cổng thông tin hỏi - đáp về thuế; chuỗi podcast phối hợp với các cơ quan báo chí uy tín; các sự kiện tư vấn trực tiếp tại địa phương; đồng thời đào tạo đội ngũ quan hệ khách hàng nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thông tin và giải pháp một cách thuận tiện, hiệu quả.

Với cách tiếp cận hệ thống, đồng bộ và lấy khách hàng làm trung tâm, cùng sự bảo trợ chuyên môn từ VTCA, Techcombank khẳng định cam kết đồng hành dài hạn với hộ kinh doanh.

Thông qua chương trình hợp tác này, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ chuyển đổi một cách có định hướng, từng bước nâng cao năng lực quản trị, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo pháp luật, đồng thời tiếp cận các giải pháp tài chính - số hóa phù hợp, giúp hoạt động kinh doanh vận hành thông suốt và hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ để đảm bảo nội dung tư vấn chính xác, thực tiễn, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết theo Nghị quyết 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cần được hỗ trợ thực chất để phát triển và từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp, qua đó đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế.

"Chúng tôi đánh giá cao sự tiên phong, chủ động của Techcombank và cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ để đảm bảo nội dung tư vấn chính xác, thực tiễn, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới", bà Cúc nhấn mạnh.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Techcombank khẳng định sẽ tiếp tục phát huy lợi thế công nghệ và hệ sinh thái đối tác để trở thành điểm tựa chiến lược cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình phát triển bền vững.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Techcombank khẳng định hợp tác với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam là bước đi chiến lược trong hành trình Techcombank đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng hiện nay.

"Bên cạnh việc hỗ trợ kiến thức và tuân thủ quy định về thuế, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tài chính - số hóa toàn diện, giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Techcombank sẽ tiếp tục phát huy lợi thế công nghệ và hệ sinh thái đối tác để trở thành điểm tựa chiến lược cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình phát triển bền vững", ông Hiếu cam kết.