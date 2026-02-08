25 chuyến xe đưa cả nghìn sinh viên TP.HCM về quê ăn Tết

Sáng 7/2 vừa qua, tại TP.HCM, 25 chuyến xe đã khởi hành đưa hơn 1.000 sinh viên xa quê trở về các tỉnh miền Trung đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

PV Oil là doanh nghiệp đứng ra tài trợ 25 chuyến xe trở hơn 1.000 sinh viên tại TP.HCM về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTC.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil (UPCoM: OIL) vừa tổ chức 25 chuyến xe đưa hơn 1.000 sinh viên theo học tại TP.HCM trở về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai. Tính đến nay, hơn 8.000 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TP.HCM đã được hỗ trợ phương tiện về quê trong dịp Tết.

Riêng Tết Bính Ngọ 2026, các chuyến xe đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung dọc Quốc lộ 1A, từ Khánh Hòa, Bình Định đến Nghệ An, Thanh Hóa.

Theo ban tổ chức, toàn bộ chi phí thuê phương tiện và suất ăn dọc hành trình đều do PV Oil tài trợ. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, bao gồm lựa chọn đơn vị vận chuyển, bố trí điểm dừng nghỉ và các phương án đảm bảo an toàn cho sinh viên trên chặng đường dài. Một số đơn vị thành viên trong hệ thống doanh nghiệp cũng tham gia hỗ trợ dọc tuyến nhằm đảm bảo việc tổ chức diễn ra đồng bộ.

Ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PV OIil cho biết thời điểm cận Tết luôn mang nhiều ý nghĩa với người xa quê, song với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đến từ các tỉnh miền Trung, hành trình trở về gia đình dịp Tết vẫn còn nhiều trở ngại. Do đó, chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ thiết thực cho nhóm sinh viên này. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm nay, việc đăng ký và tiếp nhận vé xe được thực hiện thông qua ứng dụng, giúp công tác tổ chức thuận tiện và minh bạch hơn.

Trong khi đó, PGS.TS Châu Đình Thành, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết phần lớn sinh viên tham gia chương trình đều đến từ khu vực miền Trung - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Việc tạo điều kiện để các em trở về sum họp cùng gia đình dịp Tết được xem là sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần.