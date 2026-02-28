Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng tăng 3 triệu đồng chỉ sau một đêm

  • Thứ bảy, 28/2/2026 09:58 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Đây là đợt tăng giá mạnh nhất của vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tuần này, qua đó, kéo giá bán ra tại các doanh nghiệp lên vùng 187 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng hơn 3 triệu đồng chỉ trong một đêm. Ảnh: Đinh Hà.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới bật tăng mạnh hướng về vùng 5.300 USD/ounce, giá vàng trong nước phiên giao dịch cuối tuần hôm qua cũng đang ghi nhận xu hướng tích cực.

Sáng nay, các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá chốt phiên liền trước, mức giá này đã tăng thêm 3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là phiên tăng giá mạnh nhất của vàng miếng tính trong một tuần gần nhất.

Trong phiên giao dịch ngày vía Thần Tài trước đó (26/2, tức mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), giá vàng miếng thậm chí đã ghi nhận xu hướng suy yếu, giảm 1,5 triệu đồng về vùng 184 triệu/lượng. Như vậy, người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài hiện đã hòa vốn đầu tư nếu bán ra thời điểm này.

Tuy nhiên nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 6 triệu đồng/lượng. Tương đương người mua vàng thời điểm đó đến nay đã lãi khoảng 3 triệu đồng/lượng sau khi trừ đi chênh lệch giá mua - bán.

VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187

Đáng chú ý, không chỉ vàng miếng mà vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Hiện Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 27/2. Vàng nhẫn Phú Quý tăng 3,3 triệu đồng lên vùng 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ép vỉ ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng. Mi Hồng hiện neo giá bán vàng nhẫn quanh vùng 184,2 - 187 triệu/lượng, cũng tăng 3 triệu đồng. Đây hiện là các doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

So với sáng ngày vía Thần Tài 26/2, giá bán ra vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đã tăng khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên do chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đều ở mức 3 triệu/lượng, những người mua vàng nhẫn vào sáng ngày vía Thần Tài vẫn chưa thể hòa vốn.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay kết thúc tuần với mức tăng vọt gần 100 USD, tương đương mức tăng ròng gần 2%, lên 5.278 USD/ounce. Quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 167 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

