Giá vàng thế giới vừa vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên, lấy lại đà đi lên sau cú giảm trước đó, trong bối cảnh lo ngại thuế quan của Mỹ và rủi ro Iran thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản an toàn.

Giá vàng quay trở lại mốc 5.200 USD/ounce giữa căng thẳng thuế quan Mỹ và đàm phán hạt nhân Iran. Ảnh: Reuters.

Đêm ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đạt 5.211 USD /ounce, tăng 1,25% so với phiên trước, đồng thời trở lại vùng giá cao nhất trong tháng 2.

Tính trong vòng một tháng, kim loại quý này đã tăng gần 4% và bật mạnh trên 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, vàng từng lập đỉnh lịch sử 5.608,35 USD /ounce vào tháng 1/2026, nhưng sau đó đã lao dốc một mạch về vùng 4.400 USD /ounce, trước khi phục hồi trở lại.

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giao ngay chủ yếu dao động quanh 5.180 USD /ounce, gần như lấy lại toàn bộ mức giảm của phiên trước. Động lực tăng giá đến từ lo ngại xoay quanh chính sách thuế quan mới của Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 25/2 (giờ Mỹ). Ảnh: Tradingview.

Từ ngày 24/2 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp thuế nhập khẩu quan tạm thời 10%, đồng thời tìm cách nâng mức thuế này lên 15% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các sắc thuế diện rộng trước đó.

Trong Thông điệp Liên bang, ông Trump khẳng định “gần như tất cả” quốc gia và tập đoàn vẫn muốn duy trì các thỏa thuận thuế và đầu tư hiện có với Washington, song cũng cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn với những nước “chơi chiêu” trong đàm phán thương mại.

Song song, thị trường theo dõi sát vòng đàm phán hạt nhân thứ 3 giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ). Ông Trump tái khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và để ngỏ khả năng tấn công nếu cần thiết, trong khi Tehran tuyên bố sẽ làm “mọi điều cần thiết” để đạt được thỏa thuận với Washington, theo Reuters.

“Thuế quan và giá dầu cao có thể gây áp lực lạm phát, đặc biệt nếu nguy cơ xung đột cận kề. Nhà đầu tư vì thế tăng cường phòng hộ bằng vàng”, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng phần nào vẫn bị kìm hãm bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm cắt giảm lãi suất. Hai quan chức Fed cho biết chưa thấy cần thiết điều chỉnh chính sách tiền tệ trong ngắn hạn khi thị trường lao động cải thiện và lạm phát vẫn dai dẳng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 20%. Các yếu tố như rủi ro địa chính trị, chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed, hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF bảo chứng bằng vàng tiếp tục là động lực chính.

Bank of America (BofA) dự báo vàng có thể chạm 6.000 USD /ounce trong 12 tháng tới, dù cảnh báo giá tài sản này có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn trước mùa Xuân. Trong khi đó, JPMorgan nâng dự báo dài hạn về giá vàng lên 4.500 USD /ounce và giữ nguyên kỳ vọng giá đạt 6.300 USD /ounce vào cuối năm 2026, nhấn mạnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ sang vàng còn nhiều dư địa.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,8% lên 90,67 USD /ounce - mức cao nhất 3 tuần, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử 121,64 USD /ounce ghi nhận cuối tháng 1. BofA cho rằng bạc có thể điều chỉnh thêm trong ngắn hạn, song vẫn có khả năng vượt 100 USD /ounce trong năm nay.