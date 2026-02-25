Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sát ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước vượt 185 triệu/lượng

  • Thứ tư, 25/2/2026 10:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), vượt mốc 185 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước tăng cao trong phiên giao dịch sáng 25/2. Ảnh: Thế Bằng.

Thị trường vàng trong nước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn một ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Trong những năm trước, giá vàng thường xuyên tăng cao và ghi nhận biến động lớn vào giai đoạn này.

Trong phiên giao dịch hôm nay (25/2), giá vàng tại hầu hết doanh nghiệp lớn tiếp tục ghi nhận biến động tăng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tính trong một tháng gần nhất, vàng miếng SJC đã tăng tới 11 triệu đồng/lượng. Nếu trừ đi chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng SJC vẫn ghi nhận khoản lãi ròng xấp xỉ 8 triệu/lượng trong gần một tháng qua.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng nâng giá bán vàng miếng lên trên vùng 185 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

Không chỉ vàng miếng, giá mặt hàng vàng nhẫn do các doanh nghiệp chế tác cũng đồng loạt tăng vượt mốc 185 triệu đồng/lượng phiên sáng nay. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% hiện được mua vào ở 181,8 triệu/lượng và bán ra ở 184,8 triệu đồng, tăng tới 700.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, PNJ cũng nâng giá vàng nhẫn trơn lên 182,2 - 185,3 triệu đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 500.000 đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá nhẫn tròn tăng nhẹ 200.000 đồng để nhích lên vùng giao dịch 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ở 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

Ở Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long hiện cũng được mua vào ở 182,3 triệu/lượng và bán ra ở 185,3 triệu đồng/lượng, cao hơn gần triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chuỗi cửa hàng Vàng Mi Hồng hiện niêm yết giá vàng 999 ở mức 182,8 - 185,3 triệu/lượng. Đây hiện là 2 doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước tăng hiện chạy cùng chiều với đà tăng của giá vàng thế giới. Kim loại quý bật tăng tới 41 USD (+0,8%) để lên mức 5.185 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt, chưa thuế, phí thì giá vàng thế giới vào khoảng 164,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng gần 21 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

