Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng nhẫn đẩy lên 185 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 24/2/2026 10:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 24/2, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đồng loạt đi ngang sau khi tăng gần 4 triệu đồng hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã được đẩy lên 185 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang sáng nay nhưng giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu đã chạm mốc 185 triệu/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong ngày giao dịch thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vàng miếng trong nước chủ yếu giữ xu hướng đi ngang sau khi đã tăng gần 4 triệu đồng/lượng phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua nhưng cao hơn 3,6 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ Tết. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ngang bằng với SJC.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tại Công ty SJC đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay, hiện ở mức 181,1 - 184,1 triệu/lượng. Trong khi đó, PNJ, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại bất ngờ tăng giá vàng Rồng Thăng Long sáng nay lên 182 - 185 triệu đồng/lượng, tức cao hơn 400.000 đồng so với hôm qua. Mức giá này đưa Bảo Tín Minh Châu trở thành thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hôm nay.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng sáng nay lại giảm nhẹ giá vàng nhẫn 999 xuống vùng 182,1 - 184,6 triệu /lượng.

Trái ngược với thị trường trong nước, trong phiên giao dịch 23/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ tăng một mạch 102 USD lên 5.208 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng thế giới trở lại mốc 5.200 USD/ounce kể từ đợt lao dốc mạnh hồi cuối tháng 1. Trước đó, kim loại quý này từng lập đỉnh kỷ lục 5.600 USD/ounce vào ngày 29/1 nhưng sau đó lao dốc mạnh về vùng 4.400 USD/ounce trong các phiên giao dịch đầu tháng 2.

Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, giá kim quý quay đầu giảm 41 USD xuống 5.186 USD/ounce, thậm chí có thời điểm giảm xuống vùng giá 5.160 USD/ounce.

Về dài hạn, ông Jeffrey Christian, đối tác điều hành của CPM Group, nhận định trong vài quý tới, giá vàng sẽ tiếp tục tăng và nhiều khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới. Thị trường thế giới hiện chờ tín hiệu từ hàng loạt phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, cũng như các cập nhật liên quan đến diễn biến giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng thế giới đã vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mới trong bối cảnh bất định về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

12 giờ trước

Có nên mua vàng ngày vía Thần Tài?

Trước rủi ro biến động mạnh khi giá vàng tăng lên mức cao, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ tỷ trọng hợp lý vào vàng, tránh “all-in” tài sản và ưu tiên chiến lược dài hạn.

7 giờ trước

Giá vàng tăng gần 4 triệu/lượng ngày đầu năm mới

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 4 triệu đồng/lượng để tiến sát mốc 185 triệu đồng/lượng.

27:1596 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng trong nước PNJ giá vàng vàng miếng vàng nhẫn SJC PNJ

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

'Nuoc co lon' cua ong Tran Ba Duong hinh anh

'Nước cờ lớn' của ông Trần Bá Dương

30 phút trước 12:08 24/2/2026

0

Chủ tịch Thaco đặt mục tiêu khởi công 42 dự án bất động sản, triển khai xây tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí sản xuất đầu máy, toa xe ngay trong tháng 3.

Thao chay khoi Bitcoin hinh anh

Tháo chạy khỏi Bitcoin

48 phút trước 11:49 24/2/2026

0

Dòng tiền tổ chức liên tiếp tháo chạy khỏi các quỹ ETF Bitcoin, đẩy đồng tiền số này lao dốc gần 50% so với đỉnh và đối mặt nguy cơ kiểm định lại vùng 60.000 USD.

Gia bac tang cao nhat thang 2 hinh anh

Giá bạc tăng cao nhất tháng 2

58 phút trước 11:40 24/2/2026

0

Mức thuế quan cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump cùng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đang kéo nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn, đẩy giá bạc lên đỉnh 3 tuần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý