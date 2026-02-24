Giá vàng nhẫn đẩy lên 185 triệu đồng/lượng

Sáng 24/2, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đồng loạt đi ngang sau khi tăng gần 4 triệu đồng hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã được đẩy lên 185 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang sáng nay nhưng giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu đã chạm mốc 185 triệu/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong ngày giao dịch thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vàng miếng trong nước chủ yếu giữ xu hướng đi ngang sau khi đã tăng gần 4 triệu đồng/lượng phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua nhưng cao hơn 3,6 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ Tết. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ngang bằng với SJC.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tại Công ty SJC đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay, hiện ở mức 181,1 - 184,1 triệu/lượng. Trong khi đó, PNJ, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại bất ngờ tăng giá vàng Rồng Thăng Long sáng nay lên 182 - 185 triệu đồng/lượng, tức cao hơn 400.000 đồng so với hôm qua. Mức giá này đưa Bảo Tín Minh Châu trở thành thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hôm nay.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng sáng nay lại giảm nhẹ giá vàng nhẫn 999 xuống vùng 182,1 - 184,6 triệu /lượng.

Trái ngược với thị trường trong nước, trong phiên giao dịch 23/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ tăng một mạch 102 USD lên 5.208 USD /ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng thế giới trở lại mốc 5.200 USD /ounce kể từ đợt lao dốc mạnh hồi cuối tháng 1. Trước đó, kim loại quý này từng lập đỉnh kỷ lục 5.600 USD /ounce vào ngày 29/1 nhưng sau đó lao dốc mạnh về vùng 4.400 USD /ounce trong các phiên giao dịch đầu tháng 2.

Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, giá kim quý quay đầu giảm 41 USD xuống 5.186 USD /ounce, thậm chí có thời điểm giảm xuống vùng giá 5.160 USD /ounce.

Về dài hạn, ông Jeffrey Christian, đối tác điều hành của CPM Group, nhận định trong vài quý tới, giá vàng sẽ tiếp tục tăng và nhiều khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới. Thị trường thế giới hiện chờ tín hiệu từ hàng loạt phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, cũng như các cập nhật liên quan đến diễn biến giữa Mỹ và Iran.