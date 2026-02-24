Giá vàng thế giới đã vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mới trong bối cảnh bất định về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 23/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 102 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 23/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng một mạch 102 USD lên 5.208 USD /ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng thế giới trở lại mốc 5.200 USD /ounce kể từ đợt lao dốc mạnh hồi cuối tháng 1. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng tăng 2,7% lên 5.219 USD /ounce.

Trước đó, kim loại quý này từng lập đỉnh kỷ lục 5.600 USD /ounce vào ngày 29/1 nhưng sau đó lao dốc mạnh về vùng 4.400 USD /ounce trong các phiên giao dịch đầu tháng 2, trước khi bật tăng lên trên 5.000 USD /ounce.

Trong các phiên giao dịch sau đó, giá kim quý thế giới chủ yếu dao động quanh vùng 5.000 USD /ounce với biên độ dao động 100 USD . Đến nay, giá kim loại này đã một lần nữa vượt mốc 5.200 USD /ounce. Tính từ vùng đáy gần nhất 4.850 USD ghi nhận hồi giữa tháng 2, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng một mạch hơn 7%.

Hôm 23/2 (giờ Mỹ), ông Trump tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về kế hoạch thuế quan của mình, sau khi thông báo sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ lên 15%, mức tối đa mà pháp luật cho phép.

Trong phiên giao dịch 21/2 trước đó, giá kim quý đã vượt mốc 5.100 USD ngay thời điểm Tổng thống Donald Trump nâng thuế quan bổ sung từ 10% lên 15%, nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, theo Reuters.

Về dài hạn, ông Jeffrey Christian, đối tác điều hành của CPM Group, nhận định trong vài quý tới, giá vàng sẽ tiếp tục tăng và nhiều khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới.

Dữ liệu công bố gần đây cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 12/2025, trong khi các số liệu riêng biệt cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại rõ rệt trong quý IV/2025. Đây là yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Thị trường hiện chờ tín hiệu từ hàng loạt phát biểu của quan chức Fed trong tuần này, cũng như các cập nhật liên quan đến diễn biến giữa Mỹ và Iran.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng đang tăng 2,8% lên 86,93 USD /ounce, mức cao nhất trong hơn 2 tuần. Ngoài ra, bạch kim giảm nhẹ 1,5% xuống 2.123,86 USD /ounce, còn palladium giảm 1,2% xuống 1.726,5 USD /ounce.