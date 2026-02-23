Giá vàng tăng gần 4 triệu/lượng ngày đầu năm mới

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 4 triệu đồng/lượng để tiến sát mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng trong phiên giao dịch đầu năm mới. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 23/2 cũng là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng mạnh do tác động của giá vàng thế giới.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa phiên giao dịch đầu năm niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,6 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chênh lệch giữa chiều mua và bán được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt đưa ra vàng miếng lên ngang bằng với SJC, tiệm cận cùng 185 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH PHIÊN GIAO DỊCH ĐẦU NĂM Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng, cũng tăng 3,6 triệu đồng so với giá chốt phiên gần nhất.

Tập đoàn Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng đối với sản phẩm nhẫn tròn trơn, hiện giao dịch ở quanh vùng 181,5 - 184,5 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI cũng tăng giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng lên 181,2 - 184,2 triệu/lượng.

Tai TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng sáng nay tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 1 triệu đồng lên vùng 182 - 184,6 triệu đồng/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng giá vàng nhẫn thêm hơn 2 triệu đồng trong phiên sáng nay, đưa giá giao dịch mặt hàng này leo lên vùng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là các doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại.

Giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý vừa ghi nhận mức tăng gần 60 USD (+1%) để leo lên vùng 5.158 USD /ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 163 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước được dự báo scòn biến động mạnh trong vài ngày tới khi thị trường giao dịch sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng dịp Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) thường tăng đột biến.

Đáng chú ý, trong dịp này vàng nhẫn là mặt hàng được người dân ưu tiên lựa chọn. Dữ liệu các năm cho thấy xu hướng giá tăng rõ rệt trong trung và dài hạn, dù có những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Cụ thể, ngày vía Thần Tài năm 2019 (14/2), giá vàng nhẫn ở mức 37,25 triệu đồng/lượng. Sang năm 2020 (3/2), giá tăng mạnh lên 44,45 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 7 triệu đồng so với năm trước. Đà đi lên tiếp tục duy trì trong năm 2021 (21/2), khi giá đạt 54,9 triệu đồng/lượng, trước khi giảm nhẹ xuống 54,2 triệu đồng/lượng vào năm 2022 (10/2).

Từ năm 2023, xu hướng tăng trở lại rõ rệt. Ngày 31/1/2023, giá vàng nhẫn ở mức 55,5 triệu đồng/lượng; đến 19/2/2024 tăng lên 64,7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, ngày 7/2/2025, giá đã vọt lên 89,8 triệu đồng/lượng và hiện nay tiệm cận mốc 185 triệu đồng/lượng.

Xét trong trung và dài hạn, phần lớn người mua vàng nhẫn vào ngày vía Thần Tài đều ghi nhận mức sinh lời đáng kể, đặc biệt khi nắm giữ qua nhiều năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhất là khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức cao.