Quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa bán tháo hơn 1,4 tấn vàng

Quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa bán ra hơn 1,4 tấn vàng, trong bối cảnh giá kim loại quý bất ngờ rớt thảm do áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Trong phiên giao dịch 17/2 (giờ Mỹ), quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 1,4 tấn vàng. Ảnh: Reuters.

Trong phiên 17/2 (giờ Mỹ), quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 1,4 tấn vàng, qua đó giảm khối lượng nắm giữ xuống 1.075,61 tấn. Hoạt động bán ròng của quỹ ETF diễn ra đúng phiên giá kim loại quý bất ngờ rớt mạnh.

Cụ thể, chỉ trong vòng 15 giờ giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc mạnh từ 4.940 USD /ounce xuống 4.857 USD /ounce, trước khi hồi phục nhẹ và neo quanh vùng 4.900 USD /ounce.

Thị trường kim loại chịu áp lực từ việc đồng USD mạnh lên, khi nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, thanh khoản thị trường ở mức thấp khi nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn tại châu Á như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc… đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, quỹ SPDR Gold Trust sau đó đã ngừng bán ra khi giá vàng "lội ngược dòng" tăng trở lại trên mốc 5.000 USD /ounce trong phiên 18/2 (giờ Mỹ), qua đó giữ ổn định lượng vàng nắm giữ.

Nhận xét về biến động giá vàng thời gian qua, ông Ross Norman, CEO của Metals Daily, cho rằng toàn bộ nhóm kim loại quý hiện vẫn chịu chi phối bởi dòng tiền đầu cơ nhiều hơn là các yếu tố cơ bản. Hiện, giá kim loại quý một lần nữa lặp lại mô hình quen thuộc: tăng dần từng bước và sau đó rớt giá rất nhanh, theo Kitco.

"Tháng 1 đã chứng kiến các đợt tăng giá mạnh và lập kỷ lục trên toàn bộ nhóm kim loại quý, trong khi tháng 2 lại xuất hiện các đợt điều chỉnh sâu, khiến thị trường rơi vào trạng thái tích lũy khó dự đoán", ông nói. Ngoài ra, các giao dịch phái sinh tại Trung Quốc cũng đang có ảnh hưởng vượt trội lên diễn biến giá, với nhiều biến động đi ngược lại các yếu tố cơ bản.

Trong điều kiện giao dịch biến động mạnh, nhà đầu tư cá nhân thường phải "chịu thiệt", các tổ chức rút lui, khách hàng công nghiệp tăng cường thay thế nguyên liệu, ngân hàng trung ương tạm dừng hành động và giới đầu cơ cũng chật vật tìm cách giao dịch.

Mặt khác, về khía cạnh kỹ thuật, sau mỗi đợt giảm mạnh, thị trường cần phục hồi khoảng 50% để xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn. Hiện, kim loại quý chỉ phục hồi một phần, chững lại trước các vùng kháng cự quan trọng và đi vào vùng dao động. Điều này giúp tạo ra môi trường tích cực đối với phe mua nhờ tốc độ phục hồi nhanh trong bối cảnh vĩ mô bất lợi.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ông Norman nhận định vàng vẫn là tài sản nổi bật khi đã vượt ngưỡng phục hồi 50% và hiện chỉ thấp hơn khoảng 12% so với đỉnh giá gần đây.