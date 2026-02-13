Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán tháo gần 10 tấn vàng

  Thứ sáu, 13/2/2026 13:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quỹ vàng lớn nhất thế giới liên tiếp bán lượng lớn kim loại quý, trong bối cảnh giá vàng trải qua các đợt biến động mạnh.

SPDR Gold Trust vừa bán ròng 5,1 tấn vàng trong phiên 12/2. Ảnh: Bloomberg.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ròng 5,1 tấn vàng trong phiên 12/2, qua đó giảm khối lượng nắm giữ còn 1.076,2 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng tổng cộng gần 6 tấn vàng trong 3 phiên đầu tuần.

Đáng chú ý, vào ngày 3/2, SPDR Gold Trust đã bán ròng 3,7 tấn vàng. Đến ngày 4/2, quỹ tiếp tục bán ròng thêm hơn 1,4 tấn vàng và ngày 5/2 bán kỷ lục 4 tấn, nâng tổng lượng bán ròng sau 3 phiên lên tới gần 10 tấn.

Đà bán tháo diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại rớt giá không phanh. Cụ thể, trong phiên 12/2 (giờ Mỹ), giá vàng giảm 163 USD xuống 4.921 USD/ounce, trong khi bạc mất 9 USD (-10,73%), xuống 75,22 USD. Đợt lao dốc kéo dài trong vòng 30 phút được xem là mức giảm trong ngày tồi tệ nhất của cả hai kim loại kể từ ngày 29/1.

Các chuyên gia Kitco cho rằng diễn biến trên xuất phát từ việc nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ngập trong sắc đỏ, bao gồm cả các "ông lớn" Nvidia và Alphabet. Sau đó, đà suy yếu đã lan sang thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, với chỉ số Nasdaq Composite giảm 2% và S&P 500 mất 1,57%.

Michael Ball, chiến lược gia vĩ mô MLIV của Bloomberg, nhận định đây là hoạt động bán mang tính hệ thống hơn là do yếu tố cơ bản. Dù đã có nhịp hồi nhẹ, kim loại nhìn chung vẫn chịu áp lực lớn từ đợt sụt giá trong ngày.

Tuy nhiên, đà giảm sâu này lại không liên quan đến bất kỳ thay đổi cơ bản nào trong triển vọng của kim loại quý. Một số nhà đầu tư có thể cho rằng đây là phản ứng chậm của thị trường trước dữ liệu việc làm mới được công bố, song thời điểm và mô hình bán ra lại không phù hợp với cách lý giải này.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát báo cáo CPI tháng 1 công bố vào ngày 13/2 (giờ Mỹ), với dự báo đồng thuận cho thấy lạm phát sẽ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn trên thị trường kim loại quý cũng như các thị trường tài chính nói chung.

Anh Nguyễn

