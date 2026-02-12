Giá vàng diễn biến lạ

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, giữ ở mức 181 triệu đồng/lượng. Đây là giai đoạn lặng sóng hiếm hoi của giá vàng sau những biến động liên tục từ đầu năm.

Giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng sau giai đoạn biến động liên tục từ đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 12/2, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng đi ngang với cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều không thay đổi về giá phiên thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, đây là giai đoạn lặng sóng hiếm hoi của thị trường vàng trong nước sau những biến động mạnh chưa từng có từ đầu năm.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với các phiên trước. Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ cũng duy trì vùng giá 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá ngày, kim loại quý này đang mắc kẹt quanh ngưỡng 181 triệu đồng/lượng - vùng giá từng chứng kiến những cú tăng giảm dữ dội. Trước đó, có thời điểm vàng miếng được điều chỉnh tới 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, tạo nên những nhịp sóng lớn trên thị trường.

VÀNG MIẾNG SJC “BẤT ĐỘNG” Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181

Không chỉ SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng, tương đương SJC. Giá mua vào phổ biến dao động trong vùng 177,5-178,5 triệu đồng/lượng.

Ở sản phẩm vàng nhẫn, giá bán cao nhất sáng nay tiếp tục thuộc về Công ty Mi Hồng với giá 181 triệu đồng/lượng, tương đương giá giao dịch vàng miếng.

Theo sau là các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mốc 180,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá vàng miếng, đây cũng là giai đoạn đi ngang hiếm hoi của vàng nhẫn sau những biến động mạnh từ đầu năm.

Trong khi thị trường trong nước lặng sóng, giá vàng thế giới vẫn liên tục biến động trong biên độ 100- 200 USD /phiên. Trong phiên giao dịch gần nhất 11/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 58,4 USD lên 5.083,1 USD /ounce, thậm chí có thời điểm giá mặt hàng này đã vọt lên mốc 5.117 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, giá kim loại quý đã suy giảm nhẹ về vùng 5.070 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ giảm 0,36% xuống 5.098,5 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), kim loại quý tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.