Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước tạm ngừng tăng

  • Thứ tư, 11/2/2026 10:13 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Sau nhiều phiên biến động khó lường, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ đứng yên trong phiên giao dịch sáng nay (ngày 11/2).

Giá vàng trong nước tạm dừng biến động trong phiên giao dịch sáng 11/2. Ảnh: Hồng Nhung.

Trong phiên giao dịch sáng 11/2, thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên liền trước.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Đà đi ngang trong phiên sáng nay là diễn biến hiếm có của giá vàng miếng trong nước từ đầu năm đến nay. Trên biểu đồ giá vàng hàng ngày, mặt hàng này đã ghi nhận biến động liên tục kể từ phiên giao dịch đầu năm. Có giai đoạn, giá vàng miếng SJC ghi nhận biến động lên tới 10 triệu đồng chỉ trong một ngày.

VÀNG MIẾNG SJC “BẤT ĐỘNG”
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chủ yếu dao động quanh vùng 177,5-178,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán cao nhất thị trường sáng nay là 181 triệu đồng/lượng đang được Công ty Mi Hồng áp dụng. Theo sau là một loạt thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 180,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới có tăng nhẹ 17 USD (+0,4%) lên mức 5.042 USD/ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 159 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Vàng thế giới tạo mặt bằng giá mới

Giá vàng thế giới vẫn di chuyển trên vùng 5.000 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, đồng thời giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng của kinh tế Mỹ.

2 giờ trước

Giá vàng trong nước vượt 181 triệu đồng/lượng

Sáng 10/2, giá vàng trong nước giữ nhịp tăng, qua đó kéo giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng "hồi phục" về mốc 181 triệu đồng/lượng.

25:1489 hôm qua

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc

Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD nhích lên từ mức thấp nhất hơn một tuần, đồng thời nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Mỹ.

26:1565 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn giá vàng thế giới bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải phú quý mi hồng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý