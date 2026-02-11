Giá vàng trong nước tạm ngừng tăng

|
Giá vàng trong nước tạm dừng biến động trong phiên giao dịch sáng 11/2. Ảnh: Hồng Nhung.
Trong phiên giao dịch sáng 11/2, thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên liền trước.
Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.
Đà đi ngang trong phiên sáng nay là diễn biến hiếm có của giá vàng miếng trong nước từ đầu năm đến nay. Trên biểu đồ giá vàng hàng ngày, mặt hàng này đã ghi nhận biến động liên tục kể từ phiên giao dịch đầu năm. Có giai đoạn, giá vàng miếng SJC ghi nhận biến động lên tới 10 triệu đồng chỉ trong một ngày.
|VÀNG MIẾNG SJC “BẤT ĐỘNG”
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|26/11/2025
|27/11
|28/11
|29/11
|30/11
|1/12
|2/12
|3/12
|4/12
|5/12
|6/12
|7/12
|8/12
|9/12
|10/12
|11/12
|12/12
|13/12
|14/12
|15/12
|16/12
|17/12
|18/12
|19/12
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
|24/12
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.9
|151.4
|152.2
|152.9
|152.9
|153.2
|152.5
|152.5
|151.8
|152.9
|152.2
|152.2
|152.5
|151.7
|152.7
|153.1
|153.6
|154.3
|154.3
|155.2
|153.6
|154.2
|154.4
|154.4
|154.6
|154.6
|155.5
|157
|157.2
|156.8
|157.2
|157.7
|157.7
|156
|152.7
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|Giá bán
|152.9
|153.4
|154.2
|154.9
|154.9
|155.2
|154.5
|154.5
|153.8
|154.9
|154.2
|154.2
|153.5
|153.7
|154.7
|155.1
|155.6
|156.3
|156.3
|157.2
|156.6
|156.2
|156.4
|156.4
|156.6
|156.6
|157.5
|159
|159.2
|158.8
|159.2
|159.7
|159.7
|158
|154.7
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|159
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.
Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chủ yếu dao động quanh vùng 177,5-178,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá bán cao nhất thị trường sáng nay là 181 triệu đồng/lượng đang được Công ty Mi Hồng áp dụng. Theo sau là một loạt thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 180,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới có tăng nhẹ 17 USD (+0,4%) lên mức 5.042 USD/ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 159 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.
