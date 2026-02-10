Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước vượt 181 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 10/2/2026 10:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 10/2, giá vàng trong nước giữ nhịp tăng, qua đó kéo giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng "hồi phục" về mốc 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang trong xu hướng tăng. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/2), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã có một tuần giao dịch gần nhất tươi sáng khi giữ được nhịp tăng khá liên tục. Tính trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng đã tăng tới 15 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, tức thiết lập mốc 181 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.

VÀNG MIẾNG SJC VÀO NHỊP HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181

Không chỉ vàng miếng tăng giá mà giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự. Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 600.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 700.000 đồng để giao dịch vàng nhẫn tròn tại 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 179 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán, trở thành đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại và tương đương với giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mặt hàng này ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn DOJI giảm giá 500.000 đồng với sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá xuống mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Đà hồi phục của thị trường vàng trong nước chủ yếu được hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới đêm qua. Theo đó kim loại quý giao ngay ghi nhận mức tăng thêm 80 USD từ mốc 5.000 USD/ounce leo thẳng lên 5.080 USD/ounce vào rạng sáng, trước khi suy yếu về vùng 5.047 USD/ounce ở hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc

Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD nhích lên từ mức thấp nhất hơn một tuần, đồng thời nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Mỹ.

2 giờ trước

Giá vàng trong nước đã vượt 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 9/2).

25:1518 hôm qua

Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce rồi nhanh chóng suy yếu, cho thấy đây vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với các nhà giao dịch.

26:1583 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng giá vàng nhẫn SJC PNJ Mi Hồng Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý