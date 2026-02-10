Giá vàng trong nước vượt 181 triệu đồng/lượng

Sáng 10/2, giá vàng trong nước giữ nhịp tăng, qua đó kéo giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng "hồi phục" về mốc 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang trong xu hướng tăng. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/2), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã có một tuần giao dịch gần nhất tươi sáng khi giữ được nhịp tăng khá liên tục. Tính trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng đã tăng tới 15 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, tức thiết lập mốc 181 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.

VÀNG MIẾNG SJC VÀO NHỊP HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181

Không chỉ vàng miếng tăng giá mà giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự. Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 600.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 700.000 đồng để giao dịch vàng nhẫn tròn tại 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 179 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán, trở thành đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại và tương đương với giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mặt hàng này ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn DOJI giảm giá 500.000 đồng với sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá xuống mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Đà hồi phục của thị trường vàng trong nước chủ yếu được hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới đêm qua. Theo đó kim loại quý giao ngay ghi nhận mức tăng thêm 80 USD từ mốc 5.000 USD /ounce leo thẳng lên 5.080 USD /ounce vào rạng sáng, trước khi suy yếu về vùng 5.047 USD /ounce ở hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.