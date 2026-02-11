Vàng thế giới tạo mặt bằng giá mới

Giá vàng thế giới vẫn di chuyển trên vùng 5.000 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, đồng thời giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng của kinh tế Mỹ.

Trong phiên đang diễn ra 10/2 (giờ Mỹ), kim loại quý đã bật tăng 14,2 USD lên 5.039 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 10/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 33,6 USD xuống 5.024,8 USD /ounce. Tuy nhiên trong phiên đang diễn ra, kim loại quý đã bật tăng 14,2 USD lên 5.039 USD /ounce và có lúc tăng vọt lên mốc 5.060 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,6% lên 5.060,6 USD /ounce.

Như vậy, nếu tính trong một tuần gần nhất, giá vàng đã tăng 5,5%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng vượt 16,5%.

Sau giai đoạn tăng dựng đứng rồi biến động liên tục với biên độ lớn 400- 600 USD /ounce mỗi phiên, giá vàng thế giới đang có xu hướng bước vào giai đoạn đi ngang với biên độ dao động thu hẹp. Tuy vậy, so với đầu năm, đà đi ngang lần này của giá vàng đã ghi nhận một mặt bằng mới ở trên vùng 5.000 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch liền trước, lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm sau hàng loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ chưa chịu áp lực phải điều chỉnh chính sách lãi suất trong năm nay, trong bối cảnh triển vọng kinh tế vẫn "thận trọng nhưng lạc quan".

Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản trong năm 2026, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 6. Vàng vốn là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12/2025 bất ngờ đi ngang, khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu cho ôtô và các mặt hàng giá trị lớn khác. Điều này cho thấy tiêu dùng ,động lực chính của tăng trưởng kinh tế, có thể chậm lại trong năm nay.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1, cùng với dữ liệu lạm phát vào ngày 13/2 để có thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Tại thị trường Ấn Độ, nhà đầu tư đã đổ mạnh vốn vào các quỹ ETF vàng trong tháng 1 khi giá vàng tăng vọt do rủi ro địa chính trị leo thang, qua đó đưa dòng vốn vào quỹ ETF vàng lần đầu tiên vượt dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 81,49 USD /ounce, sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 0,6% lên 2.098,78 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,2% lên 1.712,25 USD /ounce.