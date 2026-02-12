Giá vàng bạc thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Trong phiên giao dịch rạng sáng 13/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng khi mất hơn 190 USD, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng bạc thế giới đang bị bán tháo mạnh khiến giá giảm đột ngột. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay vừa rơi thẳng đứng từ mốc giá 5.073 USD /ounce xuống mức thấp nhất 4.883 USD /ounce, tương đương mức giảm hơn 190 USD (-3,7%). Sau ít phút bị bán tháo mạnh và rơi thủng mốc 4.900 USD /ounce, giá kim quý thế giới đã phục hồi về vùng 4.950 USD /ounce, tức tăng gần 70 USD từ đáy phiên nhưng vẫn thấp hơi 120 USD so với trước thời điểm lao dốc bất ngờ.

Cú giảm sốc đột ngột của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh kim loại quý đã có 4 phiên liền trước dao động quanh vùng 5.000- 5.100 USD /ounce, qua đó hình thành mặt bằng giá mới trên biểu đồ hàng ngày.

Giá vàng thế giới vừa rơi đột ngột hơn 190 USD /ounce, trước khi phục hồi trở lại trên vùng 4.900 USD /ounce. Ảnh: Kitco.

Trong phiên đang diễn ra, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 2,73% xuống 4.960 USD /ounce.

Kim loại quý từng tăng vọt lên mức kỷ lục 5.600 USD /ounce vào cuối tháng 1, trước khi làn sóng mua đầu cơ đẩy đà tăng lên mức quá nóng. Sau đó, giá vàng đã lao dốc khoảng 13% chỉ trong 2 phiên.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ suy yếu mạnh hơn dự kiến trong tháng trước. Theo thông báo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), tổng doanh số bán nhà hiện hữu, bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, căn hộ chung cư và căn hộ hợp tác, đã giảm 8,4% xuống mức điều chỉnh theo năm. Số liệu này tệ hơn nhiều so với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo mức giảm nhẹ hơn xuống 4,18 triệu căn, theo Kitco.

Hoạt động giao dịch sôi động tại Trung Quốc đã là động lực chính thúc đẩy bạc và các kim loại khác trong những tuần gần đây. Do đó, việc các nhà giao dịch nước này vắng mặt hơn một tuần trong kỳ nghỉ Tết sẽ là phép thử quan trọng đối với thị trường kim loại, theo Bloomberg.

"Sự thống trị của Trung Quốc trong các dòng chảy vàng vật chất đã kéo dài hơn một thập kỷ. Nhưng chính sự bùng nổ đầu cơ và các giao dịch phái sinh mới thực sự khiến hoạt động giao dịch của Trung Quốc bắt đầu định hướng giá vàng trên toàn cầu", ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, viết trong một báo cáo.

Cả Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) và Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) sẽ đóng cửa từ cuối ngày 13/2 đến hết ngày 24/2 để nghỉ Tết.

Ở diễn biến khác, giới giao dịch đang theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm số liệu lạm phát lõi công bố vào thứ Sáu, để tìm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng đã rơi thẳng đứng 9,48% xuống 76,18 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 5,82% xuống 2.007 USD /ounce, còn palladium rớt 5,06% xuống còn 1.613 USD /ounce.