Giá vàng thế giới vượt 5.100 USD/ounce

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đã vượt 5.100 USD/ounce, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá về bước đi tiếp theo của Fed.

Trong phiên 11/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới vọt lên 5.117 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 11/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 58,4 USD lên 5.083,1 USD /ounce. Trong phiên giao dịch này, giá vàng thế giới có thời điểm đã vọt lên mốc 5.117 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, giá kim loại quý đã suy giảm nhẹ về vùng 5.070 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ giảm 0,36% xuống 5.098,5 USD /ounce.

Như vậy, sau 2 phiên liên tiếp dao động quanh mốc 5.000 USD /ounce, giá vàng đã bứt phá lên trên 5.100 USD /ounce, tuy nhiên mức giá này hiện vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1 khoảng 500 USD .

Trên biểu đồ giá hàng ngày, kim quý thế giới đã di chuyển quanh vùng 5.000- 5.100 USD /ounce trong khoảng 4 phiên liên tiếp, qua đó dần hình thành mặt bằng giá với cho tài sản này sau giai đoạn tăng phi mã từ đầu năm.

Trước đó, đợt tăng vọt của các kim loại nhờ nhu cầu đầu cơ đã nhanh chóng chững lại vào cuối tháng 1, khi bạc ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất lịch sử và vàng lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố từng hỗ trợ xu hướng tăng kéo dài vẫn còn hiện hữu, bao gồm rủi ro địa chính trị gia tăng, hoạt động mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương và môi trường lãi suất thấp, theo Bloomberg.

"Đợt biến động gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và biến động thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những lo ngại này là thái quá và đà tăng của vàng sẽ sớm quay trở lại", ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư mảng quản lý tài sản toàn cầu của UBS Group AG, viết trong một báo cáo.

Nhiều ngân hàng và tổ chức quản lý tài sản, trong đó có Deutsche Bank AG và Goldman Sachs Group cũng ủng hộ triển vọng phục hồi của vàng. BNP dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD /ounce và cho rằng đợt tăng giá hiện nay là “hợp lý”.

Mới đây, số liệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, những tín hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định. Diễn biến này có thể tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong một thời gian, trong lúc các nhà hoạch định chính sách theo dõi sát sao áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, mức tăng việc làm mạnh nhất trong 13 tháng mà Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 11/2 được cho là không sát với thực tế. Số liệu điều chỉnh cho thấy trong năm 2025, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 181.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó là 584.000 việc làm.

Theo các nhà kinh tế, các chính sách thương mại và nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump vẫn đang phủ bóng lên triển vọng thị trường lao động. Vì vậy, họ cảnh báo không nên vội xem đà tăng mạnh của số việc làm trong tháng 1 là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã có chuyển biến đáng kể.

Trong khi đó cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết phản đối thuế nhập khẩu Tổng thống Donald Trump áp lên Canada.

Các nghị sĩ bỏ phiếu với tỷ lệ 219-211, ủng hộ nghị quyết chấm dứt việc ông Trump viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia để trừng phạt thương mại lên hàng hóa Canada. Đây là động thái hiếm hoi nhằm chỉ trích Tổng thống Mỹ tại Hạ viện - nơi đảng Cộng hòa nắm đa số, theo Reuters.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,06% xuống 83,27 USD /ounce. Ngoài ra, bạch kim giảm 0,47% xuống 2.121 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,29% xuống 1.694 USD /ounce.