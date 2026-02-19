Giá vàng thế giới đã vượt 5.000 USD/ounce

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh khi thị trường hồi phục sau nhịp điều chỉnh trước đó và nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên giao dịch đang diễn ra theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ ghi nhận xu hướng tăng vọt, chính thức trở lại mốc 5.000 USD /ounce sau 2 phiên suy yếu trước đó.

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh mức 5.010 USD /ounce, tăng ròng xấp xỉ 160 USD (+3,3%) từ đáy gần nhất ghi nhận trong phiên 17/2.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng thế giới giao ngay đã liên tục biến động quanh mức 5.000 USD /ounce kể từ cuối tháng 1 đến nay. Qua đó hình thành mặt bằng giá mới của kim loại quý sau giai đoạn biến động mạnh của tháng 1.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng và bạc đã cùng bật tăng mạnh sau đợt giảm sâu trước đó và dòng tiền săn hàng giá thấp quay trở lại, theo Kitco.

Giá vàng giao ngay tăng vọt lên trên ngưỡng 5.000 USD /ounce, sau đó điều chỉnh nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 4.980 USD /ounce.

Giá vàng giao tháng 4 tăng hơn 116 USD , lên trên mốc 5.020 USD /ounce, trong khi bạc giao tháng 3 cũng tăng hơn 4 USD , tiến sát 78 USD /ounce.

Nhà đầu tư kim loại quý đang hướng sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố trong chiều cùng ngày.

Trước đó, Fed giữ nguyên lãi suất và phát đi tín hiệu thận trọng về thời điểm nới lỏng chính sách. Một số quan chức cho rằng lãi suất cần duy trì ổn định thêm thời gian nữa để chờ thêm bằng chứng lạm phát quay về mục tiêu 2%, dù vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm trong năm nay nếu xu hướng giảm lạm phát được củng cố.

Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng trở lại quanh 64 USD /thùng, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo quanh 4,1%, còn đồng USD nhích lên nhẹ, tạo nên bức tranh thị trường khá giằng co nhưng vẫn hỗ trợ cho đà hồi phục ngắn hạn của vàng và bạc.

Nhiều ngân hàng lớn, trong đó có BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG và Goldman Sachs Group Inc., dự báo giá vàng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trong thời gian tới.

Các yếu tố từng hỗ trợ đà tăng kéo dài nhiều năm của vàng nhìn chung vẫn duy trì, bao gồm lo ngại về tính độc lập của Fed, xu hướng giảm phụ thuộc vào tiền tệ và trái phiếu chính phủ, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao tình hình Trung Đông, nơi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Sau vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này, một quan chức Mỹ cho biết phía Iran sẽ quay lại sau hai tuần với các đề xuất chi tiết nhằm thu hẹp bất đồng.