Giá vàng sắp bước vào tuần quan trọng

Sau nhịp phục hồi, giá vàng thế giới tiếp tục giằng co quanh mốc 5.100 USD/ounce. Chuyên gia cho rằng ngưỡng 5.120 USD sẽ là “bài kiểm tra” quan trọng để vàng xác lập xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giao dịch nhiều biến động mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Trong bối cảnh một loạt thị trường châu Á đóng cửa do trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng thế giới tuần này đã ghi nhận biến động thấp hơn so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, nhờ phiên tăng mạnh cuối tuần, giá vàng thế giới đã đóng cửa trên mốc 5.100 USD /ounce, cũng là vùng giá cao nhất mà kim loại quý ghi nhận được trong tuần.

Triển vọng lạc quan

Tuần này, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 5.023 USD /ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán khi thị trường thiếu động lực, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư Trung Quốc chưa quay lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Giá kim quý sau đó liên tục trồi sụt quanh mốc 5.000 USD /ounce.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng bị bán tháo mạnh, giảm xuống vùng 4.850 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất tuần. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã đẩy giá vàng lần lượt vượt lại các ngưỡng quan trọng ở 4.900 USD và 5.000 USD /ounce trong các phiên giao dịch sau đó.

Đến cuối tuần, dù chịu tác động ngắn hạn từ thông tin liên quan đến phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn tìm đến vàng, giúp giá tài sản này tăng vượt mốc 5.100 USD và đóng cửa tuần ở mức trên 5.108 USD /ounce. Tính trong tuần này, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 1,7%.

Sau tuần phục hồi tích cực, kết quả khảo sát vàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 9 người (chiếm 69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng tuần tới. Ngược lại, chỉ 1 chuyên gia (chiếm 8%) dự báo giá vàng có thể giảm, trong khi 3 người khác (chiếm 23%) đưa quan điểm trung lập.

Với các nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 298 phiếu bầu cho thấy tâm lý tích cực được duy trì tuần thứ 3 liên tiếp, với 189 người (63%) tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên; 53 người (18%) nhận định giá giảm; và 56 người (19%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 69 23 8 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

63 19 18

Tuần quan trọng của giá vàng

Tuần tới dự báo là tuần giao dịch quan trọng với thị trường kim loại quý khi thị trường Trung Quốc nhiều sàn giao dịch vàng lớn ở châu Á trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Điều này kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và tạo thêm động lực cho giá vàng.

Tuần tới, các nhà giao dịch kim quý cũng sẽ ngóng chờ một loạt báo cáo quan trọng về thị trường lao động, sản xuất và tiêu dùng Mỹ, cùng bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ, tài khóa thời gian tới.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy và cần thêm động lực để xác lập xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn, trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ tiếp tục đan xen tác động.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang hình thành nền giá nhưng phải vượt vùng 5.120- 5.140 USD /ounce để củng cố đà tăng. Theo ông, rủi ro địa chính trị, đặc biệt là khả năng Mỹ gia tăng căng thẳng với Iran, sẽ hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu kim loại quý giảm xuống dưới vùng 4.850 USD /ounce, xu hướng tăng có thể bị phá vỡ.

FxPro cho rằng chu kỳ tăng kéo dài 3 năm của vàng có thể đã kết thúc, với kịch bản tương tự giai đoạn sau năm 2011. Theo đó, vùng 5.300 USD /ounce được xem là kháng cự mạnh, trong khi ngay cả mốc 5.100 USD cũng không dễ chinh phục.

Trái lại, các nhà phân tích tại CPM Group duy trì quan điểm tích cực khi khuyến nghị mua vàng, đặt mục tiêu giá ban đầu ở mức 5.400 USD /ounce trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, với mức cắt lỗ tại 4.850 USD /ounce.

Nhóm nghiên cứu này cho rằng giá vàng có thể hướng tới vùng 5.225 USD và thậm chí tăng vọt lên 5.400- 5.500 USD /ounce trong ngắn hạn nếu xuất hiện các cú hích từ bất ổn kinh tế - chính trị hoặc nhu cầu mạnh từ các quỹ ETF.

Dù vậy, CPM cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, với khả năng giá vàng giảm về quanh 4.800 USD /ounce hoặc thấp hơn trong các quý tới nếu điều kiện vĩ mô thay đổi.