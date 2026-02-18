Một doanh nghiệp thưởng Tết cho tạp vụ, bảo vệ mỗi người 1 lượng vàng

CT Group thưởng Tết cho các nhân viên tạp vụ, bảo vệ, tài xế, bán hàng mỗi người một lượng vàng 9999, tương đương hơn 180 triệu đồng theo giá thị trường.

Tại buổi lễ vinh danh cán bộ nhân viên có thâm niên công tác, CT Group đã trao thưởng mỗi người 1 lượng vàng 9999 đối với các nhân sự đủ 5 năm làm việc trở lên. Theo giá vàng trong nước hiện nay, mỗi lượng vàng có giá 181 triệu đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, chính sách này được áp dụng với toàn bộ nhân viên công ty từ tạp vụ, bảo vệ đến tài xế, nhân viên kinh doanh... đều được nhận một lượng vàng 9999.

CT Group cho biết cứ sau mỗi 5 năm làm việc liên tục tại tập đoàn, người lao động sẽ được nhận một lượng vàng 9999 như hình thức ghi nhận sự gắn bó. Năm nay, nhiều nhân sự có thời gian công tác 10, 15, 20 và thậm chí 25 năm tiếp tục được trao phần thưởng tương tự, tương ứng với các mốc thâm niên.

Tập đoàn CT Group thưởng 1 lượng vàng 9999 cho cán bộ nhân viên thâm niên. Ảnh: CT.

Việc thưởng mỗi người một lượng vàng 9999 của CT Group diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang có nhiều biến động. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước liên tục tăng cao, có thời điểm vượt mốc 191 triệu đồng/lượng. Điều này khiến hình thức thưởng bằng vàng trở thành điểm đáng chú ý, do giá trị quy đổi ra tiền mặt ở mức lớn so với mặt bằng thu nhập phổ biến.

Tại buổi trao thưởng, nhiều nhân viên bày tỏ sự bất ngờ khi nhận phần thưởng. Cặp vợ chồng anh Trần Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Kim Tài - đều là nhân viên bán hàng tại siêu thị Bon Grocer - cùng có 5 năm làm việc và đều nhận một lượng vàng mỗi người. Chị Kim Tài cho biết với 2 lượng vàng được trao, tổng giá trị mà hai vợ chồng được nhận theo thị trường hiện nay vào hơn 360 triệu đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, chính sách thưởng thâm niên bằng vàng đã được duy trì trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp cho biết việc lựa chọn vàng làm phần thưởng nhằm tạo tài sản tích lũy lâu dài cho người lao động, thay vì các hình thức thưởng tiền mặt thông thường.

Bên cạnh hoạt động trao thưởng, CT Group cũng thông tin kế hoạch tuyển dụng trong năm nay với khoảng 20.000 nhân sự ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về thời gian và cơ cấu tuyển dụng cụ thể.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp điều chỉnh chính sách lương thưởng do khó khăn kinh tế, việc duy trì hoặc thay đổi chế độ đãi ngộ vẫn là vấn đề được người lao động quan tâm, đặc biệt khi giá vàng và chi phí sinh hoạt có nhiều biến động.