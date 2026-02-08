Có gì trong hộp quà Tết khách sạn 5 sao?

Nhiều khách sạn 5 sao năm nay tung ra các sản phẩm hộp quà Tết với đa dạng mẫu mã, giá cả. Đối tượng khách hàng chính của các sản phẩm đắt đỏ này là các doanh nghiệp.

Hàng năm, chị Hoài Thương, chuyên viên nhân sự một tập đoàn đa quốc gia trụ sở tại TP.HCM, đều phân vân lựa chọn quà Tết cao cấp cho ban lãnh đạo và đối tác thân thiết.

Các lựa chọn được chị cân nhắc bao gồm hộp quà Tết của khách sạn 5 sao, các siêu thị gourmet hay các thương hiệu địa phương sáng tạo.

Hộp quà Tết hơn 5 triệu đồng có gì?

Năm nay, khách sạn The Reverie Saigon giới thiệu bộ quà Tết Kim Bảo Tước với hình ảnh chim công xòe đuôi bắt mắt. Phiên bản đắt nhất của bộ quà Tết này lên tới 5,4 triệu đồng, bao gồm rượu vang sủi Italy, cà phê Việt Nam, mật ong hoa cà phê, xoài sấy, đu đủ sấy, yến xào...

Tương tự, khách sạn Sheraton Saigon cũng tung ra hộp quà Tết gồm 3 dòng sản phẩm có giá từ 1,3 triệu đến 1,8 triệu đồng. Bên trong gồm 7 sản phẩm: trà lài, hạt macca, xoài - cam - nam việt quất sấy dẻo, bánh quy dừa nhân mứt thơm và một chai rượu vang cao cấp.

Khách sạn New World thì tung sản phẩm hộp quà Tết giá 2,5 triệu đồng gồm vang đỏ Pháp, socola, bánh quy, mứt xoài...

Đại diện khách sạn The Reverie Saigon cho biết nhóm khách hàng chủ đạo của các hộp quà Tết 5 sao là các đối tác doanh nghiệp đang tìm kiếm tặng phẩm cao cấp để tri ân khách hàng chiến lược. Bên cạnh đó, năm nay, khách sạn cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ phân khúc khách hàng cá nhân.

Tính đến hiện tại, số lượng hộp quà Tết khách sạn này bán ra đang tốt hơn so với kỳ vọng ban đầu. Vào thời gian cận Tết, khách sạn sẽ tập trung tối ưu hóa sự hiện diện thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng.

Trong khi đó, nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn, hộp quà Tết của khách sạn Sheraton Saigon thu hút khách hàng từ doanh nghiệp đến cá nhân, gia đình, khách du lịch.

"Cả ba mẫu hộp quà Tết đều được đón nhận đồng đều, mức tiêu thụ không chênh lệch nhiều vì mỗi phân khúc khách sẽ chọn mẫu phù hợp với mục đích tặng quà", đại diện Sheraton Saigon cho biết.

Khách sạn này hiện kết hợp việc bán quà Tết với khuyến mãi gói phòng Tết, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng... để tăng độ nhận diện, thúc đẩy nhu cầu mua sắm và nâng tổng thể trải nghiệm Tết.

Dù vậy "cuộc chiến" quà Tết khách sạn 5 sao năm nay không quá "nóng" như hộp quà dịp Trung Thu. Một chuyên gia trong ngành cho biết nhiều khách sạn đã bỏ qua giai đoạn này, vì thực tế, việc bán quà Tết không mang lại doanh số cao, chỉ góp phần trong việc xây dựng hình ảnh của khách sạn.

Do đó, một số đơn vị đã chuyển hướng tập trung hơn vào việc thu hút khách hàng đến thưởng thức ẩm thực, vốn là phần có doanh số tốt hơn.

Thương hiệu nội bán chạy phân khúc tầm trung

Cùng với các hộp quà Tết khách sạn 5 sao, hộp quà của các siêu thị gourmet cũng được nhiều khách hàng lựa chọn dịp cuối năm. Chị Hoài Thương cho biết lợi thế của các siêu thị gourmet là khách hàng có hàng nghìn lựa chọn về quà. Chỉ cần một mẫu hộp linh hoạt, khách có thể tự lựa chọn các sản phẩm cao cấp bên trong như rượu, bánh kẹo ngoại nhập.

Các thương hiệu nội địa sáng tạo như Bakes, Maison Marou cũng đắt khách trong dịp Tết nhờ sản phẩm chất lượng và câu chuyện tôn vinh đặc sản địa phương.

Thương hiệu Bakes năm nay giới thiệu 3 mẫu hộp quà Tết có giá từ 560.000 đồng đến gần 1,8 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cơ cấu khách hàng hiện vào khoảng 60% doanh nghiệp và 40% cá nhân. Trong đó, nhóm khách hàng doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn giỏ quà cho đối tác và nhân sự, còn nhóm cá nhân tập trung vào quà biếu gia đình, bạn bè trong dịp Tết.

Bakes bán chạy ở phân khúc tầm trung song các sản phẩm giá cao chưa đạt kỳ vọng của doanh nghiệp. Ảnh: Bakes.

Tuy nhiên, đại diện thương hiệu này cho biết hiện phân khúc hộp quà Tết cao cấp chưa đạt kỳ vọng ban đầu, trong khi các sản phẩm ở mức giá tầm trung đã được bán hết hàng.

"Nguyên nhân có thể đến từ mức giá, sản phẩm chưa hợp nhu cầu cũng như việc Bakes vẫn còn là một thương hiệu tương đối mới trong thị trường quà Tết. Tuy vậy, với chiến dịch Tết đầu tiên, chúng tôi khá hài lòng vì đã thu được nhiều bài học quan trọng và nhận được sự ủng hộ tích cực khách hàng", đại diện doanh nghiệp nói thêm.