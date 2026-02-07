Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày dịp Tết

Hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất được dự báo đón số chuyến bay và lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sân bay Tân Sơn Nhất có thể đón hơn 1.000 chuyến bay vào các ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: TIA.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày, trung bình khoảng 940 chuyến/ngày, tăng 25% so với lịch bay ngày thường và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ Tết 2025.

Đáng chú ý, trong 2 ngày cao điểm nhất trước Tết là 26-27 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.017 chuyến bay/ngày. Sau Tết, cao điểm tập trung mùng 6 và 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất công tác chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga hành khách T3.

Riêng các chuyến bay nội địa của Vietjet tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Cảng hàng không lớn nhất khu vực phía Nam cho biết đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí và lắp đặt bảng nhận biết tại những cửa nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Hệ thống FIDS hiển thị đầy đủ thông tin các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3; số dòng hiển thị trên bảng điện tử cũng được rà soát để hành khách dễ quan sát, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Trong khi đó, dịp Tết này (từ 10/2 đến 16/2) sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 725.000 lượt hành khách, tăng 16%, với 4.467 chuyến bay, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 28 tháng Chạp (15/2), với khoảng 116.000 lượt khách và 674 chuyến bay.

Giai đoạn sau Tết, sản lượng tiếp tục tăng cao với khoảng 737.000 lượt khách, tăng 12%, và 4.530 chuyến bay, tăng 15%. Ngày cao điểm nhất là mùng 6 Tết (22/2), khi sân bay Nội Bài dự kiến đón 117.200 lượt khách và 676 chuyến bay, mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm nay, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài đã được giảm tải đáng kể nhờ các hạng mục mở rộng đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Với việc bổ sung hệ thống quầy thủ tục và băng tải hành lý, T2 có khả năng phục vụ hơn 50.000 lượt hành khách quốc tế mỗi ngày.

Nhà ga T1 cũng đã tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời duy trì các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E nhằm sẵn sàng phục vụ các hãng tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi xuất hiện tình trạng đông cục bộ.

Tại nhà ga T2, việc triển khai đồng bộ các kiosk làm thủ tục tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và thiết bị soi chiếu thông minh giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng xếp hàng kéo dài.