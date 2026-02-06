Giá thịt heo đẩy CPI tháng 1 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt heo tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao.

CPI tháng 1 tăng 0,05% so với tháng trước. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2026 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước và tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 3,19%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước.

Tiêu biểu, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng ghi nhận mức tăng cao nhất 0,7%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,58% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng đã tăng vào dịp Tết Nguyên đán khiến giá rượu bia tăng 0,45%, thuốc hút tăng 0,6%; đồ uống không cồn tăng 0,89%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,41%, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng: đồ trang sức, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, chăm sóc cá nhân và vật dụng, dịch vụ về cưới hỏi cùng, vật dụng thờ cúng…

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26% do nhu cầu mua sắm tăng trong mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%. Trong đó, chỉ số giá thịt lợn tăng 3,76%.

Tiếp đến là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,19%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng. Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,05%.

Trái ngược, có 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,15% và nhóm giao thông giảm 2,32%, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Cục Thống kê cho biết giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29/1, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.733,31 USD /ounce, tăng gần 8,7% so với tháng trước.

Cơ quan thống kê đánh giá nguyên nhân chủ yếu là dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ cùng với nhu cầu nắm giữ các tài sản thực của nhà đầu tư tăng lên trước những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng làm giá vàng tăng mạnh.

Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 5,02% so với tháng trước và tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.