Cơ sở Trà sữa La Boong, Phở Hào, Bún riêu Hương béo bị phạt

  • Thứ tư, 28/1/2026 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

Trong tháng đầu năm 2026, UBND phường Láng (Hà Nội) đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do không bảo đảm các điều kiện theo quy định về an toàn thực phẩm. Mức xử phạt đối với mỗi trường hợp là 4 triệu đồng, không áp dụng hình thức phạt bổ sung và không kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 16/1, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng (địa chỉ số 61 Chùa Láng) do không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Đến ngày 20/1, UBND phường Láng tiếp tục ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC xử phạt hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I (số 50 Nguyên Hồng) do khu vực chế biến để côn trùng gây hại xâm nhập.

Ngày 22/1, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào (địa chỉ số 102 C10 tập thể Nguyên Hồng) bị phạt do cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Cùng ngày, UBND phường Láng xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa La Boong (địa điểm kinh doanh tại P101 B1 tập thể Nam Thành Công) do cở sở không có dụng cụ chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

Danh sách các quyết định xử phạt nêu trên được UBND phường Láng công khai theo quy định nhằm cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong thời gian từ đầu năm 2026 đến nay.

Chưa rõ ngày nhà máy Halong Canfoco Hải Phòng hoạt động trở lại

Sau khi buộc phải tạm dừng nhà máy tại Hải Phòng, Halong Canfoco thừa nhận chưa xác định được thời điểm khôi phục sản xuất do vướng các chứng nhận an toàn thực phẩm.

15:46 23/1/2026

Doanh nghiệp xăng dầu sắp được kê khai, tự quyết giá bán

Một thay đổi lớn tại dự thảo mới về nghị định kinh doanh xăng dầu là doanh nghiệp xăng dầu sẽ được quyết định giá bán trong một số trường hợp.

10:38 17/1/2026

Cổ phiếu Vinaconex, ACV lao dốc

Cổ phiếu VCG của Vinaconex tiếp tục "nằm sàn" phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi cổ phiếu ACV cũng giảm mạnh cho thấy nỗ lực hồi phục vẫn bất lực trước áp lực bán mạnh.

18 giờ trước

Minh Khánh

ubnd phường láng Tiền mã hóa an toàn thực phẩm trà sữa

ACB khong hoan thanh ke hoach kinh doanh hinh anh

ACB không hoàn thành kế hoạch kinh doanh

23 phút trước 10:49 28/1/2026

0

Dù tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, ACB vẫn khép lại năm 2025 với gam màu trầm khi lợi nhuận quý IV giảm gần 40%, chủ yếu do trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh.

Co phieu ACV, Vinaconex duoc 'giai cuu' hinh anh

Cổ phiếu ACV, Vinaconex được 'giải cứu'

40 phút trước 10:32 28/1/2026

0

Sau hai phiên bị bán tháo dữ dội, cổ phiếu VCG và ACV bất ngờ xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu tạm thời thoát khỏi kịch bản rơi tự do.

Dong euro manh nhat nua thap ky hinh anh

Đồng euro mạnh nhất nửa thập kỷ

1 giờ trước 10:05 28/1/2026

0

Lần đầu kể từ năm 2021, đồng euro vượt mốc 1,2 USD/EUR, hưởng lợi từ sự suy yếu sâu của đồng bạc xanh khi nhà đầu tư lo ngại chính sách khó lường và niềm tin vào kinh tế Mỹ lung lay.

