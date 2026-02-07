Chi cả triệu đồng cho mâm cỗ Tết ông Công ông Táo

Sát ngày 23 tháng Chạp, thời điểm cúng ông Công ông Táo theo quan niệm dân gian, dịch vụ đặt cỗ online chạy hết công suất vì thu hút đông đảo khách hàng bận rộn.

Những năm gần đây, xu hướng đặt cỗ online ngày càng phổ biến, vì giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian trong cuộc sống hiện đại bận rộn. Ngày cúng ông Công ông Táo để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, nhiều bà nội trợ lại tìm đến dịch vụ này, thay vì tự đi chợ, nấu nướng như cách làm truyền thống.

Chị Lan Hương, chủ một cơ sở kinh doanh đồ chay tại phường Long Biên (Hà Nội), nói: "Năm nay, lượng khách đặt hàng tăng gấp đôi năm trước. Từ đầu tháng Chạp, cơ sở của tôi đã nhận được những đơn hàng đầu tiên. Càng sát ngày cúng ông Công, ông Táo, nhu cầu của khách càng tăng”.

Trong khi đó, nhiều bà nội trợ chia sẻ: Vì cuối năm quá bận rộn nên việc sắp xếp thời gian để làm mâm cỗ không hề đơn giản. Chính vì vậy, họ chọn dịch vụ đặt cỗ online để vừa phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp, vừa đảm bảo lo chu toàn công việc gia đình.

Năm nay, giá mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo tăng nhẹ khoảng 50.000 - 200.000 đồng mỗi mâm do nguyên liệu đắt hơn năm ngoái, tuy vậy vẫn giữ ở mức hợp lý, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/mâm, tùy loại.

Một set cỗ chay tại cơ sở Chay Tâm An.

Những mâm cỗ chay thu hút những người ưa chuộng lối sống lành mạnh, cầu bình an mà không sát sinh. Một mâm cỗ chay cơ bản có giá từ 300.000 - 600.000 đồng, đầy đủ 8-10 món như: nem sen, giò nấm, canh thập cẩm, nộm chua ngọt, xôi đậu... Đắt hơn một chút là mâm từ 1 triệu đồng trở lên, có thêm phở cuốn ngũ sắc, chả cốm, súp ngô, râu mực chay chiên giòn...Tất cả các món ăn đều được trình bày tinh tế, mang ý nghĩa tri ân tổ tiên, cầu phúc lộc cho năm mới.

"Khách chỉ cần chọn menu mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, có thể linh hoạt đổi món theo sở thích, chúng tôi sẽ giao tận nơi, hâm nóng là dùng ngay”, một chủ quán giới thiệu.

Bên cạnh đó, dịch vụ cỗ mặn cũng "cháy hàng" với giá dao động từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng/mâm. Một nhà hàng tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đưa ra các loại mâm cỗ từ 6 - 12 món như gà hấp sen nấm, tôm sú chiên phô mai…

Đại diện một cơ sở nấu cỗ có lượng khách hàng đông đảo trên Facebook cho biết, nhiều khách đã đặt cỗ sớm từ mùng 10 tháng Chạp để nhận ưu đãi, giảm từ 1,43 triệu đồng xuống 1,3 triệu đồng cho mâm “Táo Quân sum vầy”.

Mâm cỗ cúng Táo Quân tại cơ sở Nấu cỗ 29.

Mâm cỗ nói trên gồm: Gà hấp sen nấm, tôm sú chiên phô mai (size 12 con/đĩa), bò lúc lắc + khoai tây, cá diêu hồng phi lê rang giềng, nộm đu đủ bò khô, hoa lơ xào nấm, bánh chưng, canh măng móng giò, cơm tám. Chương trình giảm giá được áp dụng đặt từ 10/12 đến 23/12 âm lịch.

Chị Hải, một khách hàng tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), nói: "Gia đình tôi ai cũng bận rộn nhưng không muốn bỏ lỡ truyền thống, đó là phải có mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Nhìn mâm cỗ nóng hổi giao đến, cả nhà quây quần thắp hương, cầu mong ông Công ông Táo về trời báo cáo điều tốt đẹp để đón năm mới bình an, cảm giác rất ấm áp và an lành. Không cần phải chen chúc đi chợ, thời gian đó tôi dành để dọn dẹp nhà cửa cùng người thân".