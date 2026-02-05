Người nuôi heo thắng lớn dịp Tết

Từng mất ăn mất ngủ vì giá heo, người chăn nuôi ở Bắc Ninh bất ngờ đổi vận khi giá heo tăng cận Tết. Xuất chuồng đúng thời điểm, nhiều chủ trang trại thu về hàng tỷ đồng chỉ trong vài ngày.

Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, chuẩn bị đón xuân thì tại các trang trại chăn nuôi heo ở Bắc Ninh, không khí làm việc cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Tiếng xe tải ra vào chở heo xuất chuồng, tiếng người mua, kẻ bán rộn ràng khắp vùng chăn nuôi tập trung.

Bán 300 con heo, thu hơn 2,4 tỷ đồng

Mấy ngày nay, ông Hoàng Đình Quê - chủ một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ sáng sớm đến tối muộn, ông tất bật cho heo ăn, kiểm tra chuồng trại, giám sát khâu xuất bán. Dù công việc vất vả, nhưng trên gương mặt người đàn ông gắn bó với nghề chăn nuôi từ năm 2008 luôn thường trực nụ cười.

“Giá heo năm nay cao ngoài dự đoán. Lâu lắm rồi người nuôi heo mới có cái Tết vui như thế này”, ông Quê chia sẻ.

Theo ông Quê, hiện gia đình ông nuôi khoảng 600 con heo thịt và nuôi gia công cho doanh nghiệp chăn nuôi hơn 2.000 con. Thời điểm cận Tết, giá heo hơi tăng mạnh, dao động quanh 80.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng hai tháng.

Dịp Tết này, ông Quê quyết định xuất chuồng 300 con heo thịt của gia đình, mỗi con đạt trọng lượng khoảng 120 kg. Tổng sản lượng heo xuất bán đạt khoảng 36 tấn, mang về doanh thu trên 2,4 tỷ đồng . Sau khi trừ chi phí thức ăn, con giống, công chăm sóc, mỗi con heo cho lãi khoảng 1 triệu đồng.

Ông Quê thu tiền tỷ từ con heo dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Nuôi heo bao năm rồi, nhưng phải nói thật là hiếm năm nào giá Tết lại tốt như vậy. Người nuôi heo như chúng tôi đúng là bội thu”, ông Quê nói, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.

Không chỉ heo của gia đình, ông Quê cũng đã xuất bán gần 1.000 con heo nuôi cho doanh nghiệp. Tính tổng thể cả hai nguồn, sau khi khấu trừ chi phí, vụ Tết năm nay, gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng tiền lãi.

Trang trại của ông Quê rộng khoảng 4 ha, được đầu tư bài bản, khép kín. Ít ai biết, vùng đất này trước đây là khu đất hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm. Nhờ kiên trì bám nghề, mạnh dạn đầu tư và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, ông Quê đã biến vùng đất hoang thành trang trại chăn nuôi hiệu quả cao, mang lại nguồn thu ổn định suốt nhiều năm.

Niềm vui sau những tháng ngày gian khó

Anh La Văn Quỳnh - một hộ chăn nuôi heo quy mô lớn tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh - những ngày này cũng tất bật không kém. Gắn bó với nghề chăn nuôi heo gần 20 năm, anh Quỳnh cho biết, đây là một trong số rất ít năm giá heo tăng cao đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

“Thú thật là tôi rất bất ngờ. Cách đây khoảng hai tháng, giá heo chỉ quanh mức 40.000 đồng/kg, tôi lo mất ăn, mất ngủ cho cả vụ Tết”, anh Quỳnh chia sẻ.

Tuần vừa qua, anh Quỳnh đã xuất chuồng 200 con heo thịt, tổng trọng lượng hơn 27 tấn, bán với giá 80.000 đồng/kg, thu về hơn 2 tỷ đồng . Trung bình mỗi tuần, dịp cận Tết, trang trại của anh xuất bán khoảng 200 con heo thịt.

Theo kế hoạch, vụ Tết Nguyên đán, anh Quỳnh sẽ tiếp tục xuất ra thị trường hơn 400 con heo, tổng sản lượng dự kiến hơn 50 tấn, doanh thu ước đạt trên 4 tỷ đồng .

“Nuôi heo có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng năm nay đúng là được mùa được giá. Cả gia đình ai cũng mừng”, anh Quỳnh nói.

Cận Tết, nhiều chủ trang trại nuôi heo ở Bắc Ninh kiếm bội tiền.

Anh Quỳnh chia sẻ, với người chăn nuôi heo, vụ Tết năm nay không chỉ mang lại lợi nhuận lớn, mà còn là liều “thuốc tinh thần” sau một thời gian dài đối mặt với biến động giá cả, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao.

“Nghề này không dễ. Có năm lỗ nặng, có năm chỉ hòa vốn. Nhưng Tết năm nay, nhìn đàn heo xuất chuồng được giá, chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, anh Quỳnh bộc bạch.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, những ngày qua, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh dao động 78.000-80.000 đồng/kg, mức giá được đánh giá là rất cao so với mặt bằng nhiều năm gần đây. Với mức giá này, người chăn nuôi heo có lãi lớn, nhất là những hộ duy trì được đàn heo ổn định, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, tổng đàn heo của tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 1,1 triệu con. Các vùng chăn nuôi heo tập trung lớn nằm ở xã Tân Yên, xã Hiệp Hòa, phường Việt Yên, nơi có nhiều trang trại quy mô lớn, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.