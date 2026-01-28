Giá heo hơi hạ nhiệt, lợi nhuận Dabaco đi lùi

Quý IV/2025, Dabaco lãi ròng gần 149 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong năm.

Giá heo hơi giảm đã kéo lùi lợi nhuận của Dabaco trong quý cuối năm ngoái. Ảnh: DBC.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần hơn 3.729 tỷ đồng , tăng 3% so với quý IV/2024. Tuy nhiên, giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp của Dabaco giảm từ gần 530 tỷ đồng xuống còn gần 452 tỷ đồng , tương ứng giảm 15%.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Như So lãi ròng gần 149 tỷ đồng , giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, lợi nhuận giảm xuất phát từ việc giá heo hơi giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến kết quả của các công ty chăn nuôi trong tập đoàn giảm.

Lợi nhuận Dabaco giảm sâu Nguồn: BCTC quý IV/2025 Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV Lãi sau thuế

-320 327 12 6 73 145 312 239 508 507 343 149

Lũy kế cả năm 2025, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần gần 14.898 tỷ đồng , tăng 10% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.507 tỷ đồng , tăng 96%.

Năm 2025, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.007 tỷ đồng . Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp đã vượt 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Dabaco tăng 13% so với đầu năm, lên mức hơn 15.977 tỷ đồng . Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 6.358 tỷ đồng , tương đương chiếm 40% tổng tài sản.

Dabaco hiện là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tổng đàn chăn nuôi lên 60.000 heo nái, cung cấp ra thị trường 1-1,3 triệu heo thịt mỗi năm. Mảng thức ăn chăn nuôi cũng được mở rộng với dự án nhà máy công suất 200.000 tấn/năm tại Hà Tĩnh, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026, phục vụ đàn heo của tập đoàn và thị trường.

Từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay, lợi nhuận Dabaco tăng trưởng mạnh nhờ giá heo lên cao. Trong quý I và quý II, "đại gia" nuôi heo đều lãi trên 500 tỷ đồng . Tuy nhiên, đến các tháng cuối năm, giá heo quay đầu giảm mạnh, có thời điểm chỉ bằng 1/2 so với đỉnh giá hồi tháng 3, từ đó kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp.