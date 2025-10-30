Đại gia nuôi heo thắng lớn, chi 2.700 tỷ vào bất động sản

Dabaco đã 'mạnh tay' chi tiền để triển khai dự án tòa nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp tại tỉnh Bắc Ninh.

Dabaco lãi ròng 1.358 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh năm nay, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Ảnh: DBC.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp tại khu đô thị Dabaco Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính hơn 2.700 tỷ đồng , thời gian triển khai từ quý IV năm nay đến quý I/2029, bằng vốn tự có kết hợp vốn vay và vốn huy động.

Cùng với đó, Dabaco cũng thông qua chủ trương điều chỉnh dự án trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, với quy mô 3.600 con heo nái bố mẹ và 30.000 con heo thương phẩm mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng , thời gian triển khai từ năm nay đến 2027.

Về kết quả kinh doanh, quý III vừa qua, Dabaco đạt doanh thu thuần 4.841 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi sau thuế 342 tỷ đồng , tăng 10% và là quý thứ 10 có lợi nhuận dương liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi này đạt 12.270 tỷ đồng , tăng 24%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.358 tỷ đồng , gấp 2,5 lần cùng kỳ. So với mục tiêu đề ra cho cả năm nay là 1.007 tỷ đồng , Dabaco đã vượt 35% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 3 quý.

Dabaco hiện là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tổng đàn chăn nuôi lên 60.000 heo nái, cung cấp ra thị trường 1-1,3 triệu heo thịt mỗi năm. Mảng thức ăn chăn nuôi cũng được mở rộng với dự án nhà máy công suất 200.000 tấn/năm tại Hà Tĩnh, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026, phục vụ đàn heo của tập đoàn và thị trường.

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Như So là chủ đầu tư một số dự án đáng chú ý như Khu đô thị Dabaco - Vạn An, Khu đô thị Dabaco Thuận Thành, Khu đô thị Đền Đô Dabaco, dự án Dabaco Park View tại Bắc Ninh.