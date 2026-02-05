Có gì trong mâm cỗ Tết gần 4 triệu đồng của khách sạn 5 sao

Mâm cỗ Tết mang hương vị Bắc có giá 3,7 triệu đồng của một khách sạn 5 sao tại TP.HCM nhận được nhiều đơn đặt hàng cho bữa tiệc tất niên hay mùng 1 Tết.

Mâm cỗ của khách sạn 5 sao đắt khách vào những ngày cận Tết. Ảnh: Lu Eating.

Đã 3 năm nay, chị Ngọc An (32 tuổi, Phú Nhuận, TP.HCM) không còn phải tất bật nấu nướng mâm cỗ tất niên hay bữa ăn đầu tiên của năm mới. Thay vào đó, chị đặt hàng tại khách sạn hoặc siêu thị để tiết kiệm thời gian mua sắm, nấu nướng.

"Cuối năm nào tôi cũng làm đến tận 28-29 Tết. Đặt cỗ vừa ngon vừa tiết kiệm thời gian để vui chơi cùng người thân", chị An nói thêm.

Cỗ Tết khách sạn 5 sao 13 món giá 3,7 triệu đồng

Tết 2026 là năm đầu tiên khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon ra mắt sản phẩm 3 mâm cỗ Tết mang phong vị Bắc với giá lần lượt 1,7 triệu đồng cho mâm 8 món; 2,7 triệu đồng cho mâm 10 món; và đắt nhất là mâm cỗ 13 món với giá 3,7 triệu đồng.

Các món ăn cơ bản bao gồm bánh chưng, gà luộc, canh măng giò heo, cá trắm kho...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn cho biết sau khi ra mắt, mâm cỗ nhận được sự quan tâm và đơn đặt hàng tập trung vào các ngày sát Tết và mùng 1 Tết.

Nhóm khách hàng chính là các gia đình người Bắc sinh sống tại TP.HCM mong muốn có một bữa cơm tất niên đúng nghĩa nhưng không có thời gian chuẩn bị 10-12 món ăn cùng lúc. Các món ăn đều được sử dụng nguyên liệu cao cấp cùng cách chế biến cầu kỳ như canh bóng thả thanh trong, canh măng giò heo đậm đà, cá trắm kho nhiều giờ, xương mềm tan.

Các món ăn quen thuộc được bài trí đẹp mắt. Ảnh: Lu Eating.

"Toàn bộ được đặt trong hộp đựng chỉn chu, giữ nhiệt tốt, đảm bảo khi đến tay khách hàng vẫn giữ được độ tươi ngon như vừa ra bếp", đại diện khách sạn nói thêm.

Trong năm đầu mở bán, Renaissance Saigon không đặt nặng áp lực doanh số. Trong giai đoạn nước rút, khách sạn tập trung vào việc cá nhân hóa dịch vụ. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn kỹ lưỡng về cách bày trí và thưởng thức để thực khách có trải nghiệm trọn vẹn.

Chị Huệ Anh (38 tuổi, phường An Phú, TP.HCM) cho biết đã đặt mâm cỗ 10 món giá 2,7 triệu đồng tại khách sạn trên. "Tôi đã nhiều năm đặt cỗ Tết ở siêu thị nên muốn thử phân khúc cao cấp hơn. Mức giá này theo tôi là rất hợp lý cho mâm cơm đặc biệt đầu năm mới".

Cỗ Tết siêu thị giá từ 400.000 đồng

Ở phân khúc bình dân hơn, các siêu thị cũng bày bán các mâm cỗ Tết với nhiều lựa chọn từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng.

Năm nay, mâm cỗ Tết được siêu thị Aeon bày bán gồm tổng cộng 10 món gồm xôi gấc, thịt kho trứng, thịt heo nấu đông, nộm xoài tai heo, rau xào thập cẩm, canh măng móng giò, canh khổ qua dồn thịt, nem rán, set giò lụa Tết và gà ta nguyên con hấp hành...

Ngoài ra, siêu thị này cũng thông báo hỗ trợ giao hàng miễn phí trong bán kính 10 km cho hóa đơn từ 300.000 đồng, giúp việc đặt mua mâm cỗ trở nên thuận tiện hơn với các gia đình không có thời gian đến trực tiếp siêu thị.

Trong khi đó, dịch vụ mâm cỗ gia tiên tại Saigon Co.op đã được triển khai từ ngày 10/2 và kéo dài đến 16/2 (tức 29 tháng Chạp) tại các siêu thị khu vực TP.HCM.

"Những ngày giáp Tết, nhu cầu chuẩn bị mâm cỗ gia tiên đủ đầy nhưng gọn nhẹ ngày càng được nhiều gia đình đô thị quan tâm. Nắm bắt xu hướng này, Saigon Co.op giới thiệu giải pháp mâm cỗ gia tiên tiện dụng, chuẩn vị Tết, giá hợp lý và chất lượng đảm bảo", đại diện siêu thị cho biết.

Khách có thể lựa chọn mâm cỗ nấu chín với các món quen thuộc như gà luộc, thịt kho trứng, canh khổ qua dồn thịt, giò lụa, củ kiệu - dưa món, bánh chưng… hoặc mâm cỗ sơ chế gồm các nguyên liệu đã làm sạch, tẩm ướp sẵn.

Khách hàng cũng có thể tùy chọn từng món riêng lẻ với giá từ 135.000 đồng/món nên chỉ với vài trăm nghìn đồng, gia đình 4 người đã có mâm cỗ gia tiên tươm tất.

Bên cạnh đó, mâm ngũ quả Tết với 100% nông sản nguồn gốc Việt Nam có giá 289.000 đồng cũng được chuỗi siêu thị bày bán dịp này. Nguyên liệu của mâm ngũ quả gồm mãng cầu, đu đủ, xoài cát, bưởi da xanh… Đại diện Saigon Coo.op cho biết hiện sản phẩm này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

