TP.HCM gấp rút chỉnh trang thêm 4 khu đất trống trước Tết

Ngoài 9 khu đất đã công bố, TP.HCM sẽ chỉnh trang thêm 4 khu đất trống tại khu vực trung tâm, dự kiến hoàn thành trước ngày 23 tháng Chạp để phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ.

Công viên ở khu đất số 8 Võ Văn Tần (thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) đã chính thức mở cửa từ ngày 25/1. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ sáng 4/2, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đã thông tin về tiến độ chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn thành phố. Theo đó, hiện có 9 khu đất đang được các đơn vị tài trợ cải tạo theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, các khu đất gồm: số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa); số 33 Nguyễn Du; số 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh; số 135 Nguyễn Huệ; số 2-4-6 Hai Bà Trưng; số 8-12 Lê Duẩn (cùng thuộc phường Sài Gòn); khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành); số 87 Cống Quỳnh; số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Ngoài 9 khu đất trống trên, ông Lâm cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với phường Bến Thành và phường Sài Gòn khảo sát, chỉnh trang thêm 4 khu đất trống khác, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), kịp đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Lâm, các khu đất này trước đây bị bỏ trống, gây lãng phí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nay sẽ được mở ra thành các không gian công cộng phục vụ nhu cầu tham quan, sinh hoạt của người dân.

"Dịp Tết năm nay, TP.HCM có thêm khoảng 25 ha công viên và không gian công cộng, trong đó có 2 công viên được đưa vào phục vụ trước Tết là công viên số 1 Lý Thái Tổ và công viên nước Vũng Tàu", ông Lâm bổ sung.

Cùng với việc chỉnh trang các khu đất trống, nhiều tuyến đường, nút giao và vòng xoay trên địa bàn thành phố cũng đang được cải tạo, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tuần này, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm.

Về đầu tư công, thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các chủ đầu tư khởi công hàng loạt công trình trọng điểm như Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương). Một số dự án khác đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ người dân, điển hình là nút giao An Phú.

Song song đó, TP.HCM cũng chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị để sau Tết khởi công nhiều dự án quan trọng như cảng Cái Mép Hạ, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khu đô thị đại học quốc tế và trung tâm chính trị - hành chính.