Vì sao có tạo hình sóng nước trước chợ Bến Thành?

Dự án chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng lâu đời của TP.HCM - đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện tạo hình sóng nước.

Tạo hình sóng nước trước chợ Bến Thành đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo phương án đang được triển khai, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được tổ chức lại mặt bằng theo hướng mở rộng không gian đi bộ, bổ sung mảng xanh và hệ thống chiếu sáng.

Điểm nhấn đáng chú ý là phần nền quảng trường được thiết kế uốn lượn, mô phỏng hình ảnh sóng nước, nhằm tạo cảm giác mềm mại và sinh động cho không gian đô thị trung tâm.

Tuy nhiên, sau khi được triển khai, thiết kế này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng tạo hình sóng nước đang "lệch tông" so với kiến trúc cổ điển, mang tính biểu tượng của chợ Bến Thành - công trình đã tồn tại hơn một thế kỷ và gắn liền với ký ức đô thị Sài Gòn.

Trong khi đó, không ít ý kiến ủng hộ việc mạnh dạn làm mới không gian trước chợ Bến Thành, bởi khu vực trung tâm thành phố cần những không gian công cộng có tính sáng tạo, tươi mới, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Đại diện đơn vị tài trợ cho biết ý tưởng sử dụng họa tiết sóng nước xuất phát từ đặc trưng văn hóa - lịch sử vùng Nam Bộ, gắn liền với hệ thống sông ngòi, kênh rạch.

Riêng khu vực Bến Thành là khu chợ xưa từng nằm bên bờ sông Bến Nghé trước khi dời về vị trí hiện nay nhưng vẫn giữ tên gọi cũ. Do đó, việc đưa hình ảnh sóng nước vào không gian quảng trường được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời kết nối yếu tố lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại.

Toàn cảnh chợ Bến Thành trước thềm Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912, có tổng diện tích hơn 13.000 m2, bao quanh bởi các trục đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và Công trường Quách Thị Trang.

Công trình bắt đầu được chỉnh trang từ ngày 18/1, với kinh phí từ nguồn xã hội hóa do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ.

Sau hai tuần thi công, sự thay đổi về màu sắc, họa tiết và không gian xung quanh đã mang đến diện mạo mới cho ngôi chợ biểu tượng giữa trung tâm TP.HCM. Phần mái ngói được sơn lại với sắc đỏ nổi bật, kết hợp cùng các mảng tường màu vàng kem, làm rõ hệ chữ trắng và các họa tiết đặc trưng tại các cửa chợ.

Ngoài chợ Bến Thành, Khang Điền cũng đang tài trợ và triển khai chỉnh trang 6 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng khác trên địa bàn TP.HCM, gồm khu vực quảng trường trước vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay hồ Con Rùa và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Các hạng mục hiện được thi công khẩn trương, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp).

Nội dung chỉnh trang sẽ bao gồm sơn mới mặt ngoài công trình, sơn lại vạch kẻ đường và lối đi bộ, chỉnh trang cảnh quan giao thông, sơn bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường... nhằm tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, thông thoáng.