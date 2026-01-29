9 khu 'đất vàng' ở TP.HCM sẽ thành công viên, vườn hoa trước Tết

TP.HCM đã hoàn tất chỉnh trang 2/9 khu đất trống ở trung tâm để làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Các vị trí còn lại sẽ hoàn tất trước ngày 10/2.

Công viên ở khu đất số 8 Võ Văn Tần (thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) chính thức mở cửa ngày 25/1. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29/1, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tính đến thời điểm này, đã có 2/9 khu "đất vàng" trung tâm hoàn tất việc cải tạo làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hai khu đất này là số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng 14.400 m2, ở 4 mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần; và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Đông Du và Công trường Mê Linh.

Theo ông Hoan, 7 khu đất còn lại đang được các đơn vị quản lý khu đất và nhà tài trợ thực hiện.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 29/1. Ảnh: Thảo Liên.

Danh sách 7 khu đất còn lại bao gồm: 135 Nguyễn Huệ, 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, giáp ranh phường Cầu Ông Lãnh).

"Dự kiến toàn bộ các dự án sẽ hoàn thành trước ngày 10/2 để kịp phục vụ người dân trong dịp Tết theo chỉ đạo của thành phố", ông Hoan khẳng định.

9 khu đất nêu trên đều là "đất vàng", có vị trí đắc địa, phù hợp để hình thành không gian sinh hoạt công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu dạo bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng khác trong dịp lễ, Tết.

Các khu đất này trước đây bị bỏ trống do vướng mắc pháp lý hoặc thủ tục đầu tư; một số khu được khai thác cho thuê một phần.

Việc sử dụng các khu đất trống ở trung tâm để làm không gian công cộng phục vụ người dân được xác định là một trong những chủ trương mang tính đột phá của TP.HCM, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy. Chủ trương này nhằm góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai có giá trị cao của thành phố.