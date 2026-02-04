Hé lộ mức thưởng Tết 2026 cao nhất Việt Nam

Theo báo cáo thống kê của Bộ Tài chính, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất đạt 1,84 tỷ đồng/người.

Mức thưởng Tết Âm lịch 2026 bình quân đã tăng 13% so với năm trước. Ảnh: Nam Khánh.

Ghi nhận trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, Bộ Tài chính cho biết năm 2025, thị trường lao động Việt Nam đã có chiều hướng cải thiện so với năm liền trước. Trong đó, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp cả năm giảm 12,8%; tiền lương bình quân tăng 10% so với năm trước.

Cùng với đó, tình trạng nợ lương cũng giảm, cả nước chỉ còn 10 doanh nghiệp nợ lương người lao động năm qua.

Đáng chú ý, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân đạt 8,53 triệu đồng/người, tăng 11% so với Tết năm trước. Trong đó, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất đạt 1,84 tỷ đồng/người.

Trước đó, báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM cũng ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn thành phố năm nay đạt 1,841 tỷ đồng /người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dù vậy, so với năm trước, mức thưởng này đã giảm 67 triệu đồng.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều nay (4/2), ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ, cũng thông tin thêm về tình hình tiền lương, tiền thưởng của người lao động năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, tiền lương bình quân của người lao động năm 2025 đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó, người lao động tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có mức lương bình quân năm 2025 là 12,89 triệu đồng/tháng, tăng 18% so với năm 2024. Tiền lương của người lao động tại doanh nghiệp dân doanh là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% và người lao động tại nhóm doanh nghiệp FDI có mức lương bình quân là 10,17 triệu đồng/tháng, tăng 10%.

Về tiền thưởng, qua số liệu thống kê, báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu người lao động, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán năm nay của người lao động là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ 2025.

Trong đó, mức thưởng tại doanh nghiệp Nhà nước vào khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23%; thưởng Tết bình quân tại doanh nghiệp dân doanh là 7,37 triệu đồng/người, tăng 9% và thưởng tại doanh nghiệp FDI bình quân là 9,21 triệu đồng/người, tăng 12%.

Ông Giang cho biết với người lao động, tiền lương và thưởng tăng trong năm 2025 đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và tăng mức gắn bó với doanh nghiệp, giảm nguy cơ dịch chuyển lao động.

Về phía doanh nghiệp, sự gắn bó của người lao động cùng với mức tăng lương, thưởng hợp lý đã tạo điều kiện để tăng năng suất lao động.

“Đây là điều kiện rất quan trọng để chúng ta có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026”, ông Phạm Trường Giang nhấn mạnh.