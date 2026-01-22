Thưởng Tết ở Bắc Ninh cao nhất 400 triệu, Quảng Ninh gần 1 tháng lương

Sở Nội vụ Bắc Ninh, Quảng Ninh đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người lao động, ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới hàng trăm triệu đồng.

Thưởng Tết không phải khoản tiền bắt buộc nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì nhằm động viên, khuyến khích và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị. Ảnh: Nam Khánh.

Báo cáo của Sở Nội vụ Bắc Ninh và Quảng Ninh cho thấy bức tranh tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người lao động có sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương và loại hình doanh nghiệp.

Mức thưởng Tết cao nhất ghi nhận lên tới hàng trăm triệu đồng/người, song mức bình quân phổ biến chỉ dao động dưới 10 triệu đồng. Bên cạnh tiền thưởng, nhiều doanh nghiệp lựa chọn chi trả tháng lương thứ 13 hoặc các hình thức hỗ trợ khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Mức thưởng Tết ở Bắc Ninh, Quảng Ninh

Tại Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng khoảng 820.000 lao động. Theo Sở Nội vụ tỉnh, đến thời điểm báo cáo đã có hơn 1.200 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho trên 511.400 lao động.

Mức thưởng Tết bình quân đạt gần 7,9 triệu đồng/người; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người và mức cao nhất lên tới 400 triệu đồng, thuộc về lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI.

Trong số các doanh nghiệp đã báo cáo, có 34 doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng/người; 25 doanh nghiệp thưởng từ 1 triệu đến dưới 1,5 triệu đồng/người; 171 doanh nghiệp thưởng từ 1,5 triệu đến dưới 5 triệu đồng/người; 650 doanh nghiệp thưởng từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/người và 331 doanh nghiệp có mức thưởng bình quân từ 10 triệu đồng/người trở lên.

Tại Quảng Ninh, Sở Nội vụ tỉnh cho biết từ số liệu báo cáo của 2.269 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt khoảng 12,72 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2024. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến chi thưởng với mức bình quân khoảng 9 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước, tương đương 0,7 tháng lương bình quân của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, nhóm có vốn Nhà nước và có cổ phần, vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng bình quân 11 triệu đồng/người; khối dân doanh khoảng 5,52 triệu đồng/người; trong khi khối FDI đạt mức bình quân 8,56 triệu đồng/người.

Một số doanh nghiệp FDI không áp dụng quy chế thưởng Tết riêng mà chi trả cho người lao động thông qua tháng lương thứ 13 hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Nội vụ Quảng Ninh cũng cho biết một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh, không áp dụng quy chế thưởng Tết riêng mà chi trả cho người lao động thông qua tháng lương thứ 13 hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

Những khoản tiền lao động nhận được dịp Tết

Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, tiền thưởng là số tiền, tài sản hoặc các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Trên cơ sở đó, thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn duy trì khoản thưởng dịp cuối năm nhằm động viên, khuyến khích và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài.

Ngoài thưởng tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đề nghị người lao động đi làm trong dịp Tết Nguyên đán thì việc làm này được xem là làm thêm giờ và chỉ thực hiện khi người lao động đồng ý.

Theo quy định, người lao động làm việc vào ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán được trả thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường; nếu làm việc vào ban đêm, mức hưởng lên tới 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật, kinh phí được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn.