Giá vàng thế giới tăng cao nhất tháng 2

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các thông tin về thuế quan của ông Trump làm dấy lên nghi ngờ về các thỏa thuận thương mại.

Trong phiên giao dịch 22/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.163 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 2. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 22/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 58 USD lên 5.163 USD /ounce, thậm chí kim loại quý có thời điểm vượt mốc 5.170 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng tăng mạnh 104 USD lên 5.185 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý vẫn dao động quanh vùng 5.160 USD /ounce, đồng thời là vùng cao nhất trong tháng 2 này. Nếu so với vùng đáy gần nhất ở 4.850 USD /ounce ghi nhận trung tuần tháng này, kim quý thế giới đã tăng một mạch hơn 6,4%.

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới có biên độ dao động hẹp giữa vùng 4.900- 5.000 USD /ounce khi nhà đầu tư chịu áp lực chốt lời và thị trường châu Á tạm ngưng giao dịch.

Tuy nhiên, sau phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, giá vàng bật tăng trên 5.100 USD /ounce trong phiên 20/2 (giờ Mỹ), tức nhích hơn 5,7% từ vùng đáy thiết lập trong tuần.

Để đáp trả, ông Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15%, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết các loại thuế nhập khẩu do ông áp đặt là trái luật. Đồng USD suy yếu sau quyết định này, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhiều người mua.

Phán quyết của tòa án đã làm dấy lên nghi ngờ về các thỏa thuận mà Mỹ đã đàm phán với các đối tác thương mại lớn. Trưởng ban thương mại của Nghị viện châu Âu cho biết sẽ đề xuất trì hoãn việc phê chuẩn một thỏa thuận với Washington cho đến khi có kết quả rõ ràng. Đồng thời, các quan chức Ấn Độ sẽ hoãn chuyến thăm tới Mỹ, trong khi một thành viên của đảng cầm quyền Nhật Bản gọi tình hình là "một mớ hỗn độn", theo Bloomberg.

Sự bất định này đang tiếp thêm động lực cho đà phục hồi của vàng sau cú bán tháo đột ngột vào đầu tháng. Kim loại quý đã tăng trong 3 tuần qua khi được nhiều yếu tố dài hạn hỗ trợ, bao gồm căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự thận trọng của nhà đầu tư đối với trái phiếu chính phủ và tiền tệ.

Tuần này, chuyên gia dự báo là tuần giao dịch quan trọng với thị trường kim loại quý khi thị trường Trung Quốc và nhiều sàn giao dịch vàng lớn ở châu Á trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Điều này kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và tạo thêm động lực cho giá vàng.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,14% lên 87,17 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng 1,25% lên 2.184 USD /ounce còn palladium nhích thêm 0,06% lên 1.744 USD /ounce.