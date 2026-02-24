Có nên mua vàng ngày vía Thần Tài?

Trước rủi ro biến động mạnh khi giá vàng tăng lên mức cao, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ tỷ trọng hợp lý vào vàng, tránh “all-in” tài sản và ưu tiên chiến lược dài hạn.

Nhu cầu mua vàng của người dân thường tăng đột biến vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) hàng năm. Ảnh: Việt Linh.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm) năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi giá vàng trong nước neo ở vùng cao. Khi nhu cầu dồn vào một vài ngày cao điểm, thị trường thường chứng kiến biến động mạnh và chênh lệch mua - bán bị nới rộng. Điều này khiến quyết định mua vàng không còn thuần túy mang tính phong tục, mà trở thành lựa chọn tài chính cần tính toán kỹ lưỡng.

Nên mua vàng ngày vía Thần Tài thế nào?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, đánh giá việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài nếu để gìn giữ nét đẹp truyền thống là cầu may đầu năm thì chỉ nên chọn một số lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Giá trị tinh thần khi ấy quan trọng hơn biến động ngắn hạn.

Ngược lại, nếu nhà đầu tư kỳ vọng "lướt sóng" vàng dịp này thì cần thận trọng, thậm chí là không nên. Vì khi thị trường ở vùng giá cao, biên độ dao động lớn và rủi ro điều chỉnh sau dịp cao điểm có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng không tương xứng với mức độ rủi ro.

Ông Huy đánh giá vàng miếng hiện có ưu thế về tính chính thống và thanh khoản trong hệ thống phân phối lớn. Đây là lựa chọn phù hợp với nhà đầu tư coi trọng sự ổn định và nắm giữ trung - dài hạn. Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm như vía Thần Tài, chênh lệch mua - bán của sản phẩm này có thể cao hơn bình thường, làm giảm hiệu quả nếu mục tiêu là lướt sóng, đầu cơ.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 24K linh hoạt hơn về đơn vị giao dịch (0,1 chỉ; 0,5 chỉ), thuận tiện tích lũy từng phần, đặc biệt khi giá ở vùng cao. Song, khi lựa chọn vàng nhẫn, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ yếu tố uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm và chính sách mua - bán lâu dài của cửa hàng. Việc mua vàng cần có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định để đảm bảo quyền lợi và thuận lợi khi giao dịch lại.

“Với người dân mua vì yếu tố cầu may đầu năm, sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp ngân sách như vàng nhẫn là lựa chọn hài hòa. Với nhà đầu tư thì thanh khoản, chi phí giao dịch và tính minh bạch pháp lý cần được đặt lên hàng đầu thì vàng miếng SJC là lựa chọn đáng cân nhắc”, ông Huy đưa lời khuyên.

Ông cũng nhấn mạnh vàng nên được xem là lớp phòng ngừa rủi ro trong danh mục, không phải kênh duy nhất tạo lợi nhuận. Nhà đầu tư thận trọng có thể duy trì khoảng 10% tổng tài sản ở vàng. Việc phân bổ quá 15-20% tài sản vào kim loại quý có thể tạo rủi ro tập trung, đặc biệt khi thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh.

Phần còn lại của danh mục nên phân bổ vào tiền gửi và các kênh sinh lời khác để đảm bảo dòng tiền và cơ hội tăng trưởng.

Giá vàng khó tăng "nóng" như trước

“Vía Thần Tài là nét đẹp văn hóa, song đầu tư là hành trình dài hạn. Trong một thị trường nhiều biến số, lợi thế không thuộc về người mua sớm hay muộn, mà thuộc về người có chiến lược rõ ràng và kỷ luật phân bổ tài sản. Giữ lộc đầu năm là một niềm vui, giữ vững nguyên tắc tài chính mới là nền tảng của thịnh vượng bền vững”, ông Huy nhấn mạnh.

Trong dài hạn, vị chuyên gia đánh giá xu hướng của vàng không chỉ phụ thuộc vào cung - cầu nội địa trong nước. Trên bình diện quốc tế, những động thái ngoại giao liên quan đến tình hình căng thẳng tại dải Gaza cho thấy nỗ lực tìm kiếm lộ trình hòa bình bước đầu; kênh đối thoại giữa Nga và Ukraine vẫn được duy trì. Dù chưa có đột phá, việc đối thoại không gián đoạn phần nào hạ nhiệt tâm lý phòng thủ cực đoan trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng chưa vội hạ lãi suất trong vài tháng tới. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất hiện vẫn giúp các tài sản sinh lãi duy trì sức cạnh tranh, qua đó giảm áp lực “đổ dồn” vào vàng như giai đoạn trước.

"Trong bối cảnh đó, kịch bản vàng tiếp tục tăng nóng liên tục trở nên kém xác suất hơn, thay vào đó là trạng thái giằng co hoặc điều chỉnh kỹ thuật", ông Huy dự báo.

Trong báo cáo phân tích về giá vàng mới công bố gần đây, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, dự báo thị trường vàng sẽ cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập mặt bằng mới.

Dù biến động trong ngắn hạn của vàng vẫn đang ở mức cao bất thường, vai trò trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của tài sản này đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt vẫn không thay đổi. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng.

Từ những yếu tố trên, UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá kim loại quý lên 4.800 USD /ounce quý I; 5.000 USD /ounce quý II; 5.200 USD /ounce quý III và kết thúc năm ở mốc 5.400 USD /ounce.

So với mức ước tính đưa ra hồi đầu năm, dự báo mới nhất của UOB đã tăng 400 USD ở hầu hết giai đoạn.

Các chuyên gia tại UBS thì dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 5.900 USD /ounce. Theo đó, đà tăng của kim loại quý vẫn còn dư địa tiếp diễn cũng như sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư năm 2026.

Tương tự, Viện Đầu tư Wells Fargo cũng đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên mức 6.100- 6.300 USD /ounce, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là 4.500- 4.700 USD /ounce. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm khoảng 1.600 USD , tương đương gần 35% trên toàn bộ biên độ dự báo. So với giá vàng giao ngay hiện nay, Wells Fargo đang kỳ vọng dư địa tăng thêm của kim loại quý vào khoảng 17-21%.

Trong phiên giao dịch rạng sáng 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay vẫn tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng và đã vượt mốc 5.200 USD /ounce, cũng là mức giá cao nhất kim quý ghi nhận được trong tháng 2. Tính từ vùng đáy gần nhất ở 4.850 USD /ounce mà vàng ghi nhận hồi giữa tháng, giá mặt hàng này đã tăng một mạch hơn 7,2%.