Ngân hàng tăng lãi suất, tặng vàng cho khách gửi tiền sau Tết

Từ sau Tết, nhiều nhà băng triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn, cộng thêm lãi suất tới hơn 1%/năm, kèm lì xì tiền mặt và cơ hội trúng vàng, sổ tiết kiệm giá trị cao.

Ngay những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các ngân hàng đồng loạt tung ra nhiều loại lì xì, từ tiền mặt, vàng, đến cộng lãi suất để thu hút khách gửi tiền. Ảnh: Nam Khánh.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, Vietcombank đã thông báo triển khai chương trình ưu đãi “lì xì" lãi suất cho khách hàng gửi tiền, áp dụng trong giai đoạn 23/2-18/3.

Theo đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên nền tảng ngân hàng số VCB Digibank của Vietcombank sẽ được cộng thêm 0,2%/năm lãi suất so với biểu lãi hiện hành. Mức lãi suất cao nhất dành cho nhóm khách hàng hạng Kim cương và Kim cương Elite có thể lên tới 6,8%/năm, tùy kỳ hạn và hình thức gửi.

Cụ thể, với hình thức gửi tại quầy, ưu đãi áp dụng cho khách hàng ưu tiên ở các kỳ hạn 6, 9, 12 và 24 tháng, không giới hạn số tiền gửi. Khách hàng thông thường được hưởng ưu đãi ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, với số tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên.

Ở kênh trực tuyến VCB Digibank, khách hàng ưu tiên tiếp tục được áp dụng ưu đãi ở nhiều kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng, không giới hạn số tiền. Trong khi đó, khách hàng thông thường có thể gửi từ 3 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, với lãi suất dao động khoảng 4-5,5%/năm trong thời gian ưu đãi.

Cùng ngày 23/2 (mùng 7 Tết), Vietcombank còn triển khai chương trình tặng 10.000 phần lì xì trị giá 100.000 đồng cho khách hàng giao dịch tại quầy. Khoản lì xì được chuyển trực tiếp qua VCB Digibank dưới dạng tiền kèm thiệp chúc mừng. Các giao dịch đủ điều kiện gồm phát hành hoặc gia hạn thẻ tín dụng quốc tế, mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, giải ngân hoặc ký kết hợp đồng vay.

Không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng cũng đồng loạt tung ưu đãi đầu năm nhằm thu hút người gửi tiền.

NamABank cho biết đang triển khai chương trình tặng lì xì 200.000 đồng cho khách hàng giao dịch trong giai đoạn 23-27/2. Ngoài ra, ngân hàng cũng có các hộp quà trị giá gần 1,8 triệu đồng tặng khách hàng tới giao dịch đáp ứng đủ điều kiện.

HDBank thì tung ra chương trình cộng lãi suất tối đa 1,1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kèm lì xì tiền mặt tối đa 1,68 triệu đồng. Riêng ngày vía Thần Tài (26/2), khách hàng gửi tiền online tại ngân hàng này còn có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, khách hàng gửi tiền tại HDBank còn được quay số trúng xe SH 150i hoặc sổ tiết kiệm tới 3 tỷ đồng .

SeABank thì tung ưu đãi khi khách hàng tham gia gửi tiết kiệm, mở thẻ, vay vốn… sẽ nhận mã dự thưởng với các phần quà như sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, đồ gia dụng, iPhone 17 hay Apple Watch, áp dụng đến hết ngày 8/4.

ACB cũng có chương trình ưu đãi sau Tết với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng , gồm 16 lượng vàng SJC, 21 chỉ vàng và hàng nghìn phần quà khác. Khách hàng có thể tham gia qua các giao dịch như gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng, thanh toán QR hoặc mở thẻ tín dụng.

Trong khi đó, Sacombank lì xì tiền mặt tới 500.000 đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 50 triệu đồng trong ngày mùng 7 Tết. Với kênh online, ngân hàng tặng từ 39.000 đồng đến 88.000 đồng trong dịp đầu năm.

SHB cũng dành hơn 4,5 tỷ đồng để tặng quà khách hàng mở tài khoản eKYC, gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng hoặc đầu tư chứng chỉ quỹ...