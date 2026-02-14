Vietcombank bất ngờ tăng lãi suất tiết kiệm

Sau Agribank, Vietcombank vừa tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm, đưa mức lãi suất huy động vốn từ khách hàng cá nhân lên cao nhất 5,5%/năm.

Sau Agribank, đến lượt Vietcombank tăng lãi suất tiết kiệm. Ảnh: Nam Khánh.

Trong khi các ngân hàng quốc doanh liên tiếp nâng lãi suất huy động lên mức cao nhất hai năm qua, nhóm ngân hàng tư nhân lại bất ngờ điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nhẹ cuối năm ngoái. Diễn biến trái chiều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược huy động vốn giữa hai khối nhà băng.

Mới nhất, Vietcombank vừa tiếp bước Agribank trở thành ngân hàng quốc doanh tiếp theo tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến (online) mới cập nhật, Vietcombank nâng mức lãi suất huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân lên cao nhất 5,5%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 1 tháng đã được điều chỉnh tăng vọt từ 2,1% lên 4%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng lên 4,5%/năm; còn kỳ hạn 6-9 tháng đưa lên 5%/năm. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, biểu lãi suất mới tăng 0,3 điểm %, lên 5,5%/năm - mức cao nhất trong khoảng hai năm trở lại đây của Vietcombank.

Ở hình thức gửi tại quầy, lãi suất mà khách hàng cá nhân của Vietcombank được nhận sẽ thấp hơn gửi online khoảng 0,3 điểm %.

Trước đó, Agribank cũng điều chỉnh tăng 0,2-0,7 điểm % ở hầu hết kỳ hạn, mức tăng mạnh so với xu hướng điều chỉnh lãi suất thường thấy của nhóm ngân hàng quốc doanh. Sau điều chỉnh, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Agribank có mức lãi 3,2-3,7%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng được chi trả 5,7%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng được trả mức 6%/năm, cũng cao nhất hai năm qua. Chênh lệch giữa tiền gửi online và tại quầy vào khoảng 0,8%.

Hiện chỉ còn BIDV và VietinBank là hai ngân hàng quốc doanh chưa điều chỉnh tăng lãi suất. Tuy nhiên, do nhóm quốc doanh thường niêm yết mức lãi suất tương đồng (chỉ chênh lệch 0,1-0,3 điểm %), do đó thời gian tới hai nhà băng này cũng có thể sớm điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Hiện BIDV và VietinBank vẫn duy trì lãi suất huy động kỳ hạn dài quanh 5,2-5,3%/năm, trong khi lãi tiền gửi kỳ hạn ngắn 1-5 tháng chỉ ở mức 3-3,4%/năm.

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường huy động vốn là một số ngân hàng tư nhân lại đang có động thái trái ngược nhóm quốc doanh khi quay đầu giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân.

Trong đó, Techcombank vừa đồng loạt giảm 0,2 điểm % lãi suất tiền gửi với tất cả kỳ hạn và hạng thẻ của khách hàng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tại quầy của Techcombank lần lượt ở mức 3,55-4,2%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng; 4,95-5,3%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng; và 5,05-5,4%/năm với các kỳ hạn 12 tháng trở lên. Mức lãi suất cụ thể sẽ được áp dụng theo hạng thẻ của khách hàng gồm Khách thường, Inspire, Priority, và Private.

Nếu gửi qua kênh online, mức lãi suất khách hàng cá nhân nhận được sẽ cao hơn 0,5-0,6 điểm % tùy kỳ hạn và hạng thẻ khách hàng. Trong đó, lãi suất tiền gửi online cao nhất tại nhà băng này là 5,9%/năm.

Tương tự, ABBank trước đó cũng giảm 0,2 điểm % lãi suất huy động với tất cả kỳ hạn 1-60 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và online. Theo biểu lãi suất online mới tại ABBank, kỳ hạn 1-5 tháng giảm còn 3,8-4%/năm; các kỳ hạn 6-60 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 6,3%/năm.

Tại kênh quầy, ngân hàng này áp dụng lãi suất 3,6-3,8%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, trong khi các kỳ hạn 6-60 tháng đều hưởng mức lãi 6,1%/năm.

Động thái giảm lãi suất này diễn ra sau khi ABBank từng tăng mạnh lãi suất huy động vào đầu tháng 1, với mức tăng 0,4-1,2 điểm %/năm.