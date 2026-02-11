Lãi suất qua đêm 'hạ nhiệt' về 8,5%

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng sau khi tăng vọt lên 17% đã "hạ nhiệt" về quanh 8-9%. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng còn nhiều biến động, NHNN đã hút ròng gần 13.000 tỷ khỏi thị trường.

Lãi suất liên ngân hàng dần hạ nhiệt. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu từ Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 10/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng tiền Đồng đã giảm 0,3-0,5 điểm % ở hầu hết kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, trong khi kỳ hạn 1 tuần đi ngang.

Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm - kỳ hạn chủ chốt chiếm khoảng 90% tổng giá trị giao dịch trên thị trường liên ngân hàng - ở mức 8,5%/năm. Trong khk các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng dao động trong khoảng 9-9,2%.

So với đỉnh 17,5%/năm ghi nhận ngày 4/2, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể. Tuy vậy, mức hiện tại vẫn cao hơn so với giai đoạn cuối năm 2025, cho thấy áp lực thanh khoản chưa hoàn toàn được giải tỏa trong hệ thống các nhà băng.

Trên kênh cầm cố (OMO) phiên 10/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 12.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 28.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, cùng mức lãi suất 4,5%.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 27.842 tỷ đồng , trong đó 6.471 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 21.371 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày. Trong ngày có 40.731 tỷ đồng đáo hạn và NHNN không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 12.889 tỷ đồng khỏi thị trường trong phiên 10/2. Hiện vẫn còn khoảng 476.369 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, trước đó lãi suất qua đêm từng tăng vọt lên 17,3% vào ngày 3/2 do thanh khoản hệ thống ngân hàng bị thắt chặt. Để hỗ trợ thị trường, NHNN đã bơm ròng 159.200 tỷ đồng qua kênh OMO trong tuần đầu tháng 2.

Bên cạnh đó, nhà điều hành cũng triển khai các giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn vào ngày 4/2 và 6/2 với tổng quy mô 2 tỷ USD nhằm bổ sung nguồn cung VND cho hệ thống.

“Các biện pháp trên được kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản và có thể giúp hạ nhiệt lãi suất qua đêm. Chúng tôi cho rằng tình trạng căng thanh khoản chỉ mang tính tạm thời và có thể giảm sau kỳ nghỉ Tết, khi dòng tiền VND quay trở lại hệ thống ngân hàng”, Vietcap nhận định.