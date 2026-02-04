Lãi suất qua đêm liên ngân hàng lên cao kỷ lục 17%

Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ "leo thang" vào đầu tháng 2 với lãi suất qua đêm, kỳ chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất giữa các nhà băng, tăng vọt lên mức cao kỷ lục 17%.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm ngày 3/2 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 17%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng ngày 3/2 đã tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn, từ một tháng trở xuống.

Cụ thể, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất - đã tăng vọt lên mức 17%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng lên 15%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng USD chỉ tăng nhẹ 0,01-0,04 điểm % ở tất cả kỳ hạn. Lãi suất USD qua đêm đến 1 tháng hiện dao động trong khoảng 3,6-3,8%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên giao dịch ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu tổng cộng 118.000 tỷ đồng , gồm 60.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 37.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 21.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%.

Kết quả có 80.927 tỷ đồng trúng thầu, trong đó 40.731 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 24.582 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 15.614 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, có 15.875 tỷ đồng đáo hạn, qua đó NHNN bơm ròng 65.052 tỷ đồng ra thị trường. Lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố hiện vào khoảng 441.278 tỷ đồng , mức cao nhất từ trước đến nay.

Lý giải diễn biến trên, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng áp lực thanh khoản tăng mạnh vào thời điểm cuối năm có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính là các ngân hàng đang bước vào giai đoạn cơ cấu lại danh mục cho vay, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khiến thanh khoản của hệ thống tạm thời bị thu hẹp.

“Khi quá trình cơ cấu lại danh mục cho vay diễn ra trong điều kiện thanh khoản không còn dồi dào, áp lực đã đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh trong thời gian ngắn”, vị chuyên gia này phân tích.

Bên cạnh đó, thời điểm này trùng với kỳ cao điểm doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, khiến một lượng tiền lớn bị hút về tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Vị chuyên gia nhận định NHNN có thể sớm tiếp tục can thiệp nhằm ổn định thị trường. Trước mắt, nhiều khả năng cơ quan điều hành sẽ sử dụng kênh tái cấp vốn để bơm thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.