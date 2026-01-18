Dòng tiền trở lại bất động sản sau biến động lãi suất

Cả nguồn cung lẫn mức độ quan tâm đối với bất động sản có dấu hiệu cải thiện trong tháng 12/2025, song dòng tiền vẫn vận động theo hướng chọn lọc, chưa quay trở lại ồ ạt.

Thị trường bất động sản trong tháng 12/2025 ghi nhận trạng thái ổn định hơn sau giai đoạn chịu tác động bởi lãi suất huy động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau nhịp chững lại trong tháng 11/2025 do biến động lãi suất, thị trường bất động sản trong tháng cuối năm ngoái ghi nhận trạng thái ổn định hơn, với một số chỉ số về mức độ quan tâm và nguồn cung được cải thiện.

Báo cáo thị trường tháng 12/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện, song thị trường không rơi vào xu hướng suy giảm và bắt đầu xuất hiện những tín hiệu hồi.

Cung - cầu nhích lên sau giai đoạn chững ngắn hạn





Theo Batdongsan.com.vn, biến động lãi suất trong tháng 11/2025 từng khiến cả bên mua lẫn bên bán chậm lại, khi lo ngại chi phí vốn và khả năng tăng lãi suất cho vay trong thời gian tới. Tuy nhiên, bước sang tháng 12/2025, khi mặt bằng lãi suất dần ổn định hơn, hoạt động tìm kiếm và đăng tin bất động sản đã có sự cải thiện.

Cụ thể, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán trên phạm vi toàn quốc trong tháng 12/2025 tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Lượng tin đăng bán và cho thuê cũng lần lượt tăng 8% và 10%. Diễn biến này cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm nhất sau cú chững tháng 11/2025, dù chưa đủ để tạo ra một chu kỳ sôi động mới.

Sự ổn định trở lại được ghi nhận tại hầu hết khu vực. Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác đều có mức tăng trưởng dương về cả lượng quan tâm lẫn nguồn cung, song tốc độ phục hồi không đồng đều.

Đáng chú ý, báo cáo tháng 12/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận sự cải thiện rõ hơn ở các phân khúc từng chịu áp lực lớn trong giai đoạn trước, đặc biệt là biệt thự và nhà mặt phố. Mức độ quan tâm đối với nhà mặt phố tăng khoảng 16% so với tháng 11/2025, trong khi biệt thự tăng khoảng 15%. Lượng tin đăng bán ở 2 phân khúc này cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Theo Batdongsan.com.vn, xu hướng này phản ánh việc dòng tiền bắt đầu quay lại với những sản phẩm có giá trị cao, vị trí tốt và khả năng khai thác dòng tiền rõ ràng, thay vì đầu tư dàn trải. Trong khi đó, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư, nhà riêng và đất nền duy trì đà tăng ổn định, tiếp tục đóng vai trò nền tảng của thị trường.

Phục hồi có chọn lọc

Theo báo cáo, mặt bằng giá rao bán bất động sản trên toàn quốc vẫn duy trì xu hướng đi lên trong 2 năm qua.

Chung cư là phân khúc ghi nhận mức tăng mạnh nhất do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tại các đô thị lớn vẫn cao. Tính đến quý IV/2025, giá rao bán chung cư trung bình toàn quốc đã tăng hơn 50% so với quý I/2024, hình thành mặt bằng giá mới trên thị trường nhà ở đô thị.

Theo khu vực, Hà Nội là thị trường thể hiện rõ trạng thái ổn định và cải thiện trong tháng 12/2025. Sau nhịp chững lại do biến động lãi suất, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán tại Hà Nội tăng khoảng 11% so với tháng liền trước. Các phân khúc biệt thự, nhà riêng và nhà mặt phố đều ghi nhận mức tăng 2 chữ số về lượng tìm kiếm, cho thấy nhu cầu quay trở lại tương đối đồng đều.

Tại TP.HCM, diễn biến thị trường thận trọng hơn. Lượng tìm kiếm bất động sản bán trong tháng 12/2025 tăng khoảng 6% so với tháng trước đó. Phân khúc nhà mặt phố ghi nhận mức tăng mạnh cả về mức độ quan tâm lẫn lượng tin đăng bán, trong khi biệt thự cũng cho thấy dấu hiệu sôi động trở lại. Ngược lại, phân khúc chung cư tại TP.HCM có dấu hiệu chững khi mức độ quan tâm giảm nhẹ so với tháng 11/2025.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định trong tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm của biến động lãi suất, bước vào trạng thái phục hồi có chọn lọc. Dòng tiền chưa quay lại ồ ạt, song đã xuất hiện sự quan tâm ở các phân khúc có giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền.

Bước sang năm 2026, cùng với các chính sách minh bạch hóa dữ liệu và định danh bất động sản, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành theo hướng thực chất hơn, nơi giá trị thật dần thay thế các kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn.