Tín dụng bất động sản hiện ra sao?

Dòng vốn tín dụng đang quay trở lại thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng, song tốc độ tăng trưởng được duy trì theo hướng thận trọng, có chọn lọc.

Tín dụng tăng đều qua các quý

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng khá đồng đều qua từng quý.

Cụ thể, từ hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I, dư nợ tăng lên hơn 1,74 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tiếp tục đạt hơn 1,89 triệu tỷ đồng trong quý III và chạm mốc hơn 2 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 11/2025.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, quy mô tín dụng bất động sản đã tăng thêm khoảng 438.000 tỷ đồng , tương đương mức tăng gần 28%.

Xét theo cơ cấu, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và phát triển nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Dư nợ của nhóm này tăng từ 481.017 tỷ đồng trong quý I lên 628.654 tỷ đồng vào cuối kỳ báo cáo. Mức tăng phản ánh nỗ lực tháo gỡ pháp lý cho các dự án nhà ở, đồng thời cho thấy tín dụng vẫn ưu tiên các phân khúc gắn với nhu cầu ở thực và phát triển đô thị dài hạn.

Dư nợ tín dụng bất động sản tăng nhưng trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, tốc độ tăng của phân khúc này có xu hướng chậm lại trong quý IV, cho thấy các ngân hàng đang thận trọng hơn trong khâu lựa chọn dự án, tập trung vào những chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt và pháp lý rõ ràng.

Dòng vốn quay lại các phân khúc sản xuất - dịch vụ

Một điểm đáng chú ý khác là tín dụng dành cho các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất tăng đều từ 104.742 tỷ đồng lên 123.104 tỷ đồng . Diễn biến này phù hợp với bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, nhu cầu mở rộng hạ tầng sản xuất - logistics gia tăng.

Bên cạnh đó, tín dụng cho bất động sản du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng ghi nhận mức tăng mạnh, từ 55.644 tỷ đồng lên 78.622 tỷ đồng , tương đương hơn 40%. Tín dụng đối với nhà hàng, khách sạn cũng tăng từ 62.438 tỷ đồng lên 70.212 tỷ đồng . Những con số này phản ánh sự phục hồi rõ nét của ngành du lịch - dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong năm 2025.

Một phân khúc có mức tăng đáng chú ý là cho vay mua quyền sử dụng đất, với dư nợ tăng từ 174.485 tỷ đồng lên 226.154 tỷ đồng . Điều này cho thấy hoạt động tích lũy quỹ đất, chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư mới đang dần sôi động trở lại, dù vẫn nằm trong khuôn khổ kiểm soát của hệ thống ngân hàng.

Chi tiết dư nợ tín dụng bất động sản năm 2025.

Trong khi đó, nhóm đầu tư kinh doanh bất động sản khác tiếp tục chiếm quy mô lớn nhất trong tổng dư nợ, tăng từ 506.444 tỷ đồng lên 673.424 tỷ đồng . Đây là nhóm phản ánh các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng, đầu tư bất động sản đa dạng, cho thấy dòng vốn đang lan tỏa sang nhiều phân khúc khác nhau khi tâm lý thị trường dần được cải thiện.

Trái ngược với xu hướng chung, tín dụng đối với các dự án văn phòng cho thuê gần như đi ngang, dao động quanh mức 60.000- 62.000 tỷ đồng . Điều này phản ánh thực tế nhu cầu thuê văn phòng chưa phục hồi mạnh, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn tối ưu chi phí và xu hướng làm việc linh hoạt tiếp tục phổ biến.

Một chỉ báo tích cực khác là số dư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai tăng từ 6.823 tỷ đồng lên 10.977 tỷ đồng , tương đương mức tăng hơn 60%. Diễn biến này cho thấy các dự án mới bắt đầu được triển khai trở lại, đồng thời niềm tin của người mua nhà và tổ chức tín dụng đang từng bước được củng cố.

Tổng thể, bức tranh tín dụng bất động sản năm 2025 cho thấy sự phục hồi rõ ràng nhưng không nóng. Dòng vốn được định hướng vào các phân khúc phục vụ nhu cầu thực, sản xuất - kinh doanh và những lĩnh vực có triển vọng dài hạn, trong khi các phân khúc rủi ro cao vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với kỳ vọng ổn định và phát triển bền vững hơn.